3-0 alla Croazia e primato nel Gruppo C, col primo posto da cementare domani sera, nell'ultima gara della fase a gironi contro la Svizzera (ore 20:00). Una prova di carattere e di sostanza per la squadra di coach Mazzanti, che deve ancora fare i conti con qualche errore in ricezione e alcuni passaggi a vuoto, specie nel momento in cui si trova a poter gestire vantaggi importanti. Negli scambi lunghi e protratti, le Azzurre dimostrano abnegazione e spirito di gruppo, con coperture e grandi difese. In attacco ci pensa poi una strepitosa Paola Egonu (24 punti con l'80% e il 66% di eccellenza), ben coadiuvata da Elena Pietrini, quest'ultima sempre più chirurgica e letale al tempo stesso. Il primato nel Gruppo C è fondamentale per il tabellone a eliminazione diretta: l'Italia non potrà incontrare la Serbia fino alla finale, dal momento che la squadra trascinata da Boskovic ha superato 3-2 la Russia e si è assicurata la vittoria del proprio girone. Apprensione però per la centrale Sarah Fahr: bruttissima distorsione al ginocchio destro durante il 3° set e la faccia disperata delle compagne non lascia presagire nulla di buono circa l'entità dell'infortunio. Infine, Italia già certa di giocare l'ottavo di finale il 30 agosto, contro la quarta classificata del Gruppo A (una tra Francia e Bosnia). Dopo il set perso contro la Slovacchia , il "mondo" degli appassionati si aspettava una risposta, peraltro non dovuta. L'Italia gliela serve comunque ed è di quelle dolcissime:nel Gruppo C, col primo posto da cementare domani sera, nell'ultima gara della fase a gironi contro la Svizzera (ore 20:00). Una prova di carattere e di sostanza per la squadra di coach Mazzanti, che deve ancora fare i conti con qualche errore in ricezione e, specie nel momento in cui si trova a poter gestire vantaggi importanti. Negli scambi lunghi e protratti, le Azzurre dimostrano, con coperture e grandi difese. In attacco ci pensa poi una(24 punti con l'80% e il 66% di eccellenza), ben coadiuvata da, quest'ultima sempre più chirurgica e letale al tempo stesso. Il primato nel Gruppo C è fondamentale per il tabellone a eliminazione diretta: l'Italia non potrà incontrare la Serbia fino alla finale, dal momento che la squadra trascinata da Boskovic ha superato 3-2 la Russia e si è assicurata la vittoria del proprio girone.però: bruttissima distorsione al ginocchio destro durante il 3° set e la faccia disperata delle compagne non lascia presagire nulla di buono circa l'entità dell'infortunio. Infine, Italia già certa di giocare l', contro la quarta classificata del Gruppo A (una tra Francia e Bosnia).

Un'ottima risposta alle critiche e, al contempo, una grande iniezione di fiducia in vista della fase a eliminazione diretta, che comincerà il 29 agosto. L'Italia non fa sconti e domina una Croazia comunque gagliarda, ma inferiore quanto a valori tecnici e atletici. Egonu trascina le compagne e conferma l'avvenuto confronto pre-partita tra tutte le Azzurre, per unire ancora di più il gruppo e discutere cosa è sembrato funzionare di meno finora. Ci sarà sicuramente chi analizzerà solamente il break di 7-1 incassato in chiusura di 3° set, per rimarcare ulteriormente quelle che sembrano essere ataviche incapacità di gestione dei vantaggi da parte di questa squadra. Porre l'accento su questo sarebbe però, a nostro avviso, del tutto folle. L'Italia ha giocato da Italia e centrato un'altra netta vittoria, la quarta in altrettante uscite a questi Europei. Adesso resta la sfida con la Svizzera, del tutto ininfluente e in cui speriamo di veder giocare quelle atlete finora meno - o mai - utilizzate. Poi si comincerà a fare sul serio, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla rassegna continentale. Oltre a quanto già scritto a livello individuale, è lecito spendere due parole sulla capitana, Miriam Sylla. Sta faticando e non poco, ma anche su di lei la scure della critica è ingiusta: le manca evidentemente lo smalto dei tempi migliori e trova difficoltà anche nel fare le cose più elementari. Metterla in croce per questo, sarebbe però l'ennesimo errore figlio del risultatismo tutto nostrano. Questo sì, male atavico della nostra concezione di sport.

Europei Pallavolo LIVE! Croazia-Italia 0-3: finalmente grande prova delle Azzurre 3 ORE FA

Croazia - Italia 0-3 (15-25; 23-25; 14-25)

Croazia: Sain, Strunjak, Butigan 5, Bozicevic, Peric 2, Mlinar 3, Ikic 5, Dumancic 5, Fabris 13, Samadan, Milos 1, Deak n.e., Klaric, Kulic. All. Daniele Santarelli.

Italia: Gennari 1, Bonifacio n.e., Malinov, De Gennaro, Orro 1, Chirichella 4, Danesi 1, Fahr 5, Pietrini 14, Nwakalor n.e., Sylla 7, Egonu 24, Parrocchiale, D'Odorico n.e. All. Davide Mazzanti.

SPORT EXPLAINER: Pallavolo

Europei Pallavolo L'Italia sa solo vincere, battuta anche la Slovacchia 23/08/2021 A 17:27