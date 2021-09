Se il 3-0 contro il Montenegro aveva lasciato qualche dubbio, la vittoria perci restituisce invece il valore di un gruppo che gioca bene e si diverte. Trascinato daspaziale in qualsiasi fondamentale, l'Italia di Fefè De Giorgi affronta molto bene il primo vero banco di prova di questi Europei 2021. Nel farlo, non ha neppure bisogno dell'apporto di: oggi l'opposto è andato quasi sempre fuori giri, trovando molti errori sia in attacco, sia dai nove metri. A sostituirlo egregiamente ci hanno però pensato i centrali azzurri. Laha infatti dominato il gioco al centro ed è risultata granitica anche a muro, vanificando ogni tentativo di Cvetan Sokolov e compani. Italia a punteggio pieno nel gruppo B, con ipoteca già messa sugli ottavi di finale. La sfida contro la Slovenia sarà necessaria per capire con che posizione si andrà avanti in questo torneo, ma il primato nel gruppo è alla portata, molto più di quanto ci aspettassimo tutti quanti.