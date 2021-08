3° set, 25-16: Pietrini la chiude!!

Grandissimo set dell'Italia, al netto di qualche pausa quasi fisiologica visto l'enorme vantaggio accumulato già sul 12-6. Chiude Pietrini con un'altra, spaziale, diagonale, per un 3-0 senza diritto di replica. Buonissimo esordio!

3° set, 20-10: Italia ormai sul velluto

Al servizio tiene sempre sotto pressione la Bielorussia, mentre in ricezione è perfetta. Egonu si prende anche il gusto di trovare parallele impressionanti.

3° set, 15-7: anche Pietrini si iscrive allo show

Elena prima tira lungo e poi trova un diagonale bellissimo a 98 chilometri orari. Due ace di fila, sei nel set per l'Italia.

3° set, 12-6: Italia che fa male al servizio

Dai 9 metri le Azzurre mettono completamente in crisi la Bielorussia. Prima Egonu, poi Orro, per due grandi turni in battuta. Italia in controllo del match.

3° set, 5-2: Egonu show dai 9 metri

Due ace consecutivi, dopo due grandi attacchi. Adesso è salita in cattedra Paola, la quale a tutto braccio fa malissimo.

2° set, 25-18: Egonu per il 2-0

Davvero tutto più semplice per l'Italia nel 2° set. 18 i colpi vincenti anche in questo set, ma stesso numero di errori rispetto al precedente (8). Gioco diversificato molto bene da Orro, titolare al posto di Ofelia Malinov e davvero convincente.

2° set, 21-15: sale di colpi il muro bielorusso

La squadra di coach Salikov lavora bene a muro e inchioda due volte i tentativi di Pietrini. Fahr e Sylla ricambiano il favore e l'Italia vola verso il 2-0. Ingresso anche per Alessia Gennari, che fa male dai 9 metri.

2° set, 16-12: Pietrini ancora spaziale

Elena lavora benissimo col muro avversario, limando le unghie alle avversarie per mani out intelligenti. Grande azione del 16-12, con Orro che si lancia per tenere viva la palla ed Egonu che alza perfettamente proprio per Pietrini.

2° set, 14-11: errori gratuiti, ma anche tante belle cose

Sylla ed Egonu mandano out due palloni che solitamente mettono giù a occhi chiusi, ma l'Italia c'è. Bisogna ancora limare qualcosa, ma i segnali sono posiviti.

2° set, 10-7: Orro smazza benissimo

La palleggiatrice tiene in caldo la mano di tutte le compagne, gestendo al meglio ogni pallone. Break azzurro (3-0) e pronto timeout per coach Salikov.

2° set, 4-4: fallo di posizione a Chirichella

Ormai un unicum il fischiare un ingresso anticipato, ma c'è anche questo nell'esordio dell'Italia. Sylla brava a giocare col muro della Bielorussia.

1° set, 25-20: Pietrini devastante

Elena fa letteralmente i buchi nel campo avversario. Sylla a muro completa l'opera e il primo set è azzurro. Italia che sta scaldando i motori, testa al secondo. 18 attacchi vincenti per la nostra Nazionale, ma anche 6 errrori al servizio a fronte di 2 ace. Pietrini al 90% in attacco e già autrice di 9 punti.

1° set, 21-16: Chirichella-show!

Prima con la solita, ficcante, fast. Poi con un recupero difensivo da applausi, che Pietrini trasforma in un gran punto nonostante fosse senza rincorsa.

1° set, 18-13: Sylla a pieno regime

Break di 5-0 con Fahr al servizio, poi gran lavoro della nostra capitana, finalmente in condizione. Ace di Egonu con una "palletta" corta che inganna il libero avversario.

1° set, 14-11: ecco Egonu

Pietrini incontenibile a tutto braccio, finalmente si sblocca anche Egonu. Al servizio le Azzurre non fanno danni, se non con Fahr. Su questo si dovrà lavorare molto in questi Europei.

1° set, 8-9: tante difficoltà in ricezione

Pietrini si carica sulle spalle la squadra in attacco, ma l'Italia soffre moltissimo in ricezione e non riesce a giocare palloni puliti con Orro.

1° set, 6-6: Italia molto contratta

Dopo il mini-show di Fahr, problemi in ricezione ed errori gratuiti. Si tratta comunque di doversi unicamente sbloccare a 360°.

1° set, 3-1: subito Fahr!

La più giovane tra le Azzurre comincia benissimo. Primo tempo spaziale e poi ace, l'Italia parte con un buon break.

Ci siamo, inizia Italia-Bielorussia!

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti alla diretta LIVE di Italia-Bielorussia, esordio europeo per le Azzurre . Le "ragazze terribili", allenate da Davide Mazzanti, cercano un pronto riscatto dopo la delusione olimpica . Grandi speranze di medaglia, anche perché le avversarie continentali sono meno attrezzate rispetto a quelle incontrate qualche settimana fa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La Bielorussia non è però squadra da sottovalutare. Sestetto avversario con Kilmets, Davyskiba, Vladyka, Stoliar, Lapato e Markevich (capitana), più ovviamente Panasenka (libero). Italia che risponde con Orro, Pietrini, Chirichella, Fahr, Egonu, Sylla (capitana) e De Gennaro (libero). Arbitrano Mirko Jankovic (1° arbitro) e Ari Jokelainen (2° arbitro).

