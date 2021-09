1° set, 25-20: grande Italia!!

10 punti per sciogliere i colpi e trovare le misure. Poi un dominio senza diritto di replica, nonostante le bordate russe. Egonu chirurgica, Pietrini sempre ad altezze siderali. 10 ricezioni positive e 18 attacchi vincenti. Ribadiamo, dalla ricezione dipenderà il risultato di questa partita.

1° set, 22-19: Egonu in cattedra

Finalmente Paola varia i colpi: bordate, pallonetti, palle intelligenti e tagliate. La miglior Egonu di tutto l'Europeo, almeno finora!

1° set, 20-16: benissimo Pietrini in ricezione

Nel fondamentale più "debole", Elena rende molto bene. Orro può giocare veloce e variare tanto, con Chirichella che fa sempre male tra fast e sette.

1° set, 18-14: errori Russia, break azzurro

Russia che adesso perde un po' di smalto in ricezione e l'Italia ne approfitta benissimo. 1° tempo di Chirichella da antologia, non tanto per il colpo (bellissimo), quanto per l'alzata di Orro.

1° set, 13-12: Italia tornata a regime

A muro adesso è un'Italia devastante. Danesi fa male anche in lettura, Orro ci mette un servizio ficcante ed è break azzurro (3-0) con Busato costretto al timeout.

1° set, 6-9: manca il gioco al centro

Ok Egonu, al miglior inizio di partita in tutto l'Europeo, ma manca il resto in attacco. Una fast di Chirichella è fin troppo poco. Russia che ha approcciato nel migliore del modi il match.

1° set, 5-6: per ora, solo Egonu

Orro si affida sempre a lei, dopo un inizio giocato invece su Pietrini.

1° set, 1-3: Russia subito bene

La squadra di Sergio Busato non ha alcun timore reverenziale. La ricezione farà la differenza a 360° in questa sfida.

Le formazioni

Alessia Orro confermata titolare. Insieme a lei in campo fin dall'inizio: Egonu, Sylla, Pietrini, Danesi, Chirichella e De Gennaro (libero). Arbitrano David Fernandez Fuentes (Spagna) e Mirko Jankovic (Serbia), rispettivamente 1° e 2° arbitro.

Ci siamo! Al via Italia-Russia

