Amiche e amici di Eurosport, benvenuti alladi Italia-Svizzera. Dopo il successo all'esordio contro la Bielorussia , il netto 3-0 rifilato all'Ungheria e la vittoria con qualche patema di troppo contro la Slovacchia , le "ragazze terribili" di coach Davide Mazzanti approcciano l'ultima giornata con la certezza di essere prime nel Gruppo C. Sfida che diventa così una sorta di "amichevole", sperando di poter vedere le atlete finora meno impiegate. Sarah Fahr è tornata in Italia per effettuare esami ulteriori dopo il brutto infortunio al ginocchio destro, rimediato nel 3° set contro la Croazia.