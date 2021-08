3° set, 11-11: altro blackout Italia

Altro vantaggio importante non gestito dalle Azzurre. Grappolo di errori gratuiti e interruttore della luce nuovamente spento. Incredibile.

3° set, 8-4: Egonu-Danesi, che muro!

La prima linea azzurra non fa sconti. Le due atlete si alternano nello scambiare muri-punto alle avversarie, ma per l'Italia è davvero tutto troppo semplice.

3° set, 3-3: Gennari con due ace

Parte benissimo l'Italia nel set, con Alessia che fa male dai nove metri. La Svizzera risponde però con Kunzler, sicuramente in crisi in ricezione ma molto abile in attacco.

2° set, 25-18: lo chiude Bonifacio

Molto bene Malinov nella seconda parte di set, tra attacchi di seconda e ottima variazione tra gioco al centro e super per le bande. Altro set senza storia, al netto della partenza che rimane, almeno per chi vi scrive, incredibile.

2° set, 20-16: sale in cattedra Egonu

Paola comincia a forzare, anche al servizio, e regala spettacolo. Italia ormai sul velluto, ma è davvero inspiegabile lo 0-5 iniziale di set contro una squadra che non riesce manco a comunicare sulle coperture.

2° set, 16-15: crisi Svizzera

Troppi errori in attacco per le nostre avversarie, che fruttano sostanzialmente un ottimo break per l'Italia. Cresciuto molto il muro azzurro.

2° set, 11-13: Danesi suona la carica

La centrale sale in cattedra con due grandi muri consecutivi, ma è ancora un'Italia tutt'altro che perfetta.

2° set, 6-11: Svizzera che si diverte

Le atlete elvetiche non hanno nulla da perdere e si divertono molto. Italia non pervenuta: ciò conferma i continui cali di tensione di questo gruppo.

2° set, 2-8: Italia deconcentrata

Ok la certezza del primato, ma un approccio del genere, a questi livelli, non è accettabile.

La difesa dell'Italia fa i miracoli: che punto!

2° set, 0-5: Egonu troppo fallosa

Due errori di Paola, poi un ace subito dalla nostra ricezione e Pietrini che prova a trovare le mani del muro ma non vi riesce. Che brutta partenza!

1° set, 25-17: set dominato dalle Azzurre

Italia sul velluto. Gennari e Pietrini non fanno sconti e dei 17 punti svizzeri ben 9 derivano da errori diretti nostri. Era facilmente intuibile che potesse finire così il 1° set, ma grande approccio delle Azzurre. 18 attacchi vincenti, contro i 10 elvetici.

1° set, 21-14: si scaldano anche Bonifacio e Malinov

La palleggiatrice italiana comincia a divertirsi nel variare molto il gioco, mentre la centrale realizza primi tempi con una velocità di polso impressionante.

1° set, 18-11: tutto troppo facile

Anche Gennari trova ottime soluzioni in attacco, ma per le Azzurre è davvero tutto troppo semplice.

1° set, 14-10: Pietrini devastante anche al servizio

Sostanzialmente, è un one-woman-show quello a cui stiamo assistendo. Elena davvero incontenibile, ma bene anche Danesi nel gioco al centro.

1° set, 11-8: Italia che prova il break

Malinov fa male dai 9 metri, ma è sempre Pietrini a dare spettacolo, anche col muro.

1° set, 7-6: Svizzera che risponde colpo su colpo

Italia che ancora deve sciogliersi completamente, ma Pietrini è già un rebus irrisolvibile per la difesa elvetica.

1° set, 2-2: Pietrini subito on-fire

Malinov la serve tanto ed Elena non tradisce mai. Diagonali strettissime e colpi ad altezze siderali.

I sestetti titolari

La Svizzera è l'unica Nazionale, tra tutte e 24 le partecipanti a questi Europei itineranti, allenata dall'unica allenatrice e parte con un cambio all'opposto: Van Rooij, Sulser, Pierret, Eiholzer, Matter, Kunzler (capitana), Deprati (libero). Alcuni cambi invece nell'Italia, che parte con Danesi, Egonu, Gennari, Pietrini, Malinov, Bonifacio e De Gennaro (libero). Arbitrano i signori Ari Jokelainen (Finlandia, 1° arbitro) e Alexey Pashkevich (Russia, 2° arbitro).

Ci siamo! Al via Italia-Svizzera

