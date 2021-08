Orro-Egonu in diagonale principale, Chirichella-Danesi al centro, Pietrini-Sylla le bande e Moky De Gennaro libero.

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti da parte di Marco Arcari alladi Italia-Belgio. Dopo il 5/5 nella fase a gironi , con un solo set perso , le "ragazze terribili" di coach Davide Mazzanti si affacciano alla fase a eliminazione diretta da prime del Gruppo C. L'avversaria è il Belgio, squadra da non sottovalutare affatto. Sarah Fahr è tornata in Italia dopo l'infortunio al ginocchio destro, ma al suo posto coach Mazzanti ha chiamato Alessia Mazzaro , centrale della Reale Mutua Fenera Chieri.