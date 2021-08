2° set, 22-13: finalmente i primi tempi

Orro torna a coinvolgere Fahr, la quale fa letteralmente i buchi per terra nel campo avversario con primi tempi spaziali. Oggettivamente, tutto troppo facile per l'Italia.

2° set, 15-10: manca il gioco al centro

Orro cerca tanto il gioco in 2 e in 4, volendo coinvolgere molto Sylla. Serve però rigiocare anche con le centrali per non metterle in ghiaccio.

2° set, 11-6: Italia granitica a muro

Non passa più nulla dalle parti della coppia Fahr-Orro. Grande lavoro del muro e solita, splendida, Pietrini in attacco. Egonu già a 14 punti, con una calma impressionante.

2° set, 6-4: sempre Egonu!

Altri due ace consecutivi, alternando bordate a "pallette" corte. Che spettacolo Paola quando gioca così sciolta dalla pressione.

2° set, 2-4: Szakmary on-fire

L'Ungheria si affida quasi sempre a lei e le risposte sono ottime. Ancora difficoltà in ricezione per l'Italia, con un altro ace incassato da Sylla.

1° set, 25-16: Italia in totale controllo

Emblematica l'ultima azione del set: su attacco di Egonu, scontro tra giocatrice e allenatore dell'Ungheria e palla che cade dopo la ricezione. 5 errori in battuta per le Azzurre e qualche difficoltà di troppo in ricezione, ma superiorità evidente per l'Italia.

1° set, 21-13: Ungheria imprecisa

Enormi difficoltà per la squadra ungherese. Non solo sofferenza in ricezione dalla battuta, ma anche errori di posizionamento.

1° set, 17-10: Egonu show in battuta

Servizi a oltre 103 km/h e angoli perfetti: due ace consecutivi. Italia che finalmente fa male dal servizio, fondamentale mancato tanto a Tokyo 2020.

1° set, 13-9: Italia ancora non benissimo in ricezione

Pietrini spaziale, di una bellezza pallavolistica unica. Egonu che deve invece registrare i colpi a tutto braccio.

1° set, 9-4: Italia che scappa via!

Gran lavoro a muro delle Azzurre e solita Pietrini devastante in attacco. Ungheria costretta subito al timeout per evitare danni ulteriori.

1° set, 4-2: Egonu subito caldissima

Italia che parte male, incassando anche un ace. Tocca allora a Paola suonare la carica per il break (4-0) che rimette tutto in ordine.

Ci siamo, inizia Italia-Ungheria!

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti alla diretta LIVE di Italia-Ungheria. Dopo l'esordio vincente con la Bielorussia (3-0) , le "ragazze terribili", allenate da Davide Mazzanti, cercano un altro successo, sempre nel solco del riscatto per la delusione olimpica . Grandi speranze di medaglia, anche perché le avversarie continentali sono meno attrezzate rispetto a quelle incontrate qualche settimana fa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Sestetto azzurro identico a quello che ha iniziato la prima sfida: Sylla, Egonu, Fahr, Chirichella, Orro, Pietrini, De Gennaro (libero). Ungheria che risponde con Szakmary, Bagyinka, Gyimes, Pekarik, Vezsenyi, Szucs e Toth (libero). Arbitrano i signori David Fernandez Fuentes (1° arbitro) e Mirko Jankovic (2° arbitro).

