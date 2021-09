Alessandro Michieletto non conosce evidentemente il significato del vocabolo "stanchezza". Dopo aver trascinato l'Italvolley Gazzetta dello Sport, svelando il segreto del granitico gruppo guidato con maestria da coach Fefé De Giorgi. Il 19ennenon conosce evidentemente il significato del vocabolo "stanchezza". Dopo aver trascinato l'Italvolley al titolo continentale dal 23 settembre sarà impegnato nel Mondiale Under 21 con la selezione azzurra di categoria. Intanto lo schiacciatore mancino della Trentino si è raccontato ai microfoni della, svelando il segreto del granitico gruppo guidato con maestria da coach Fefé De Giorgi.

Il segreto del gruppo

"Conta solo l'Italia, è pura magia: il nome sulla schiena passa in secondo piano"

Europei Pallavolo Il Pagellone dell'Italvolley: Giannelli e Michieletto irreali IERI A 09:05

Su Juantorena

"Juantorena mi ha indicato come suo erede, sta a me ora sfruttare i suoi consigli e cercare di diventare forte come lui. Ma non ho ancora deciso se erediterà la sua 5 - da bambino a Trento lo vedevo giocare e mi sono ispirato a lui - o mi terrò la 18. Dopo questo Europeo..."

Su coach De Giorgi

"Mi ha aiutato a inserirmi nel gruppo, è subito nato un buon feeling. Si respirava un'energia positiva dopo l'amarezza dei Giochi Olimpici"

Michieletto: "Siamo una famiglia, la squadra fa la differenza"

