La festa azzurra non è finita, anzi è appena cominciata: l'ItalVolley femminile è campione d'Europa , e dopo la vittoria di Belgrado contro lale nostre ragazze possono tornare a casa a godersi il successo con la propria famiglia e i propri amici. Esattamente come ha fatto, palleggiatrice delle azzurre, che nelle ultime ore è tornata nella sua- in provincia di Oristano - con al collodi campionessa d'Europa. Sui propri canali social, l'azzurra ha condiviso il momento dell'abbraccio con i propri familiari: tra questi, a rubare la scena è stato il nonno di Alessia, visibilmente commosso nel rivedere la nipote, ha scritto la stessa Orro.