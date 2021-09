A quindici anni di distanza, gli azzurri tornano sul gradino più alto d'Europa con un gruppo nuovo, giovanissimo e figlio del ricambio generazionale.compie un'impresa sportiva senza eguali - non era mai successo che una nazionale vincesse l'oro sia nel torneo maschile che in quello femminile - e si gode un alloro tanto agognato quanto meraviglioso . Era dal 2005, con quella bellissima finale di Roma, vinta 3-2 contro la Russia, che non provavamo emozioni simili. Un orgoglio immenso, mischiato a una gioia inesauribile nel vedere questa Italia centrare una doppietta storica e coronare un'estate da libro cuore, forse la più bella nella storia dello sport tricolore. Riviviamo insiemedal profilo Youtube ufficiale degli Europei di volley.