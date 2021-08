"Brucerà sempre e quell’occasione mancata farà male anche a distanza di anni. Ma piangerci addosso non serve, ognuna di noi vuole ricostruirsi, giocare e vincere per riaccendere la fiducia in se stessa e nelle altre". "È come il rigore di Baggio ai Mondiali, ci rimarrà scritta dentro, dovremo conviverci insieme alle cose scomode della vita". Sono queste le parole di Miriam Sylla e Davide Mazzanti, rilasciate al Corriere della Sera, alla vigilia dei campionati europei di pallavolo: venerdì pomeriggio la Nazionale italiana esordirà a Zara contro la Bielorussia (diretta su Rai 2 alle 17,15) per riscattare la delusione Olimpica.

"Se ho detto qualcosa alle mie compagne? Certo, ma quello che è venuto fuori deve rimanere tra di noi. Se ci sentiamo sotto esame? Sì, da parte di noi stesse". In questi Europei, oltre all'incubo Serbia (bronzo a Tokyo e campione in carica), l'altra avversaria si chiama Turchia. Come sta Egonu? "Non c’è un motivo scatenante che non l’ha fatta esprimere ai suoi livelli, non ce n’è solo uno voglio dire- spiega Mazzanti -. Con Paola ci siamo concentrati sulle soluzioni, sul colpo, sulla rincorsa. Con tutte, comunque, mi sono concentrato sulla pallavolo e sulle mie responsabilità". Quali? "Le alternanze. Credevo che cambiare giocatrici in corsa, avere più scelte, potesse essere la chiave. Le ragazze avrebbero dato la vita per quella partita".

"Non ho mai criticato la scelta delle ragazze di usare i social, anzi quello che penso è che in mezzo a quel frullatore che sono i Giochi e alle tantissime aspettative e pressioni che avevano, sono state in gamba a restare orientate. E l’avrei detto anche se avessimo vinto". Cosa pensa capitan Miriam Sylla di quella polemica? "Che io non ne so niente perché non ho letto niente, ho sentito una mezza frase di Davide e ho scelto di non approfondire. Io i social li ho spenti da un po’. Vedete perché ci perdiamo in un bicchiere d’acqua?".

