Un’Italia giovane e straordinaria. Con il punteggio di 3-1 (29-27, 25-22, 23-25, 25-18) la Nazionale di volley maschile ha battuto la Serbia nella semifinale degli Europei 2021, conquistando l’11a Finale per l’oro continentale della storia, a distanza di otto anni dall’ultima volta, quando gli azzurri si tinsero d’argento a Copenaghen. conquistando, a distanza di otto anni dall’ultima volta, quando gli azzurri si tinsero d’argento a Copenaghen.

Un successo importante anche in una chiave prospettiva visto che con questo risultati i nostri portacolori si sono assicurati anche il pass per i Mondiali 2022 che si terranno in Russia. Una prestazione sontuosa quella dei gruppo guidato da Fefè De Giorgi, capace di infondere lo spirito giusto a una compagine con tanti giocatori di poca esperienza, ma dal grande talento, che con personalità hanno affrontato la rassegna.

L’atto conclusivo sarà quindi contro la Slovenia, che a sorpresa ha sconfitto la Polonia (Campione del Mondo e padrona di casa). Sarà quindi una Finale a sorpresa e il computo tra le due contendenti è in parità sul computo dei precedenti con 4 successi per parte (l’ultima gara tra la due squadre nella prima fase di questa rassegna continentale con il successo della formazione azzurra per 3-0). Altra sfida nella rassegna continentale la semifinale del 2015, a Sofia, quando a imporsi furono gli sloveni con il punteggio di 3-1.

Il CT Fefé De Giorgi ha commentato la vittoria sulla Serbia attraverso i canali federali:

Siamo davvero contentissimi, i ragazzi sono stati straordinari a bruciare le tappe trovando il giusto feeling in tempi brevissimi. La gara è stata davvero difficile, in alcune fasi avremmo potuto fare meglio ma i ragazzi sono stati davvero bravissimi a rimanere sempre attaccati dimostrando carattere e voglia di arrivare.

Gongola anche il nostro centrale Gianluca Galassi, che ha già la testa alla Slovenia: "E’ stata una gara difficilissima vinta contro un’avversaria che non ha bisogno di presentazioni; noi però abbiamo dato davvero tutto al termine di una gara giocata in un impianto pieno che ci ha fatto vivere bellisime emozioni. Davvero siamo entusiasti di questo successo ma sappiamo che non è finita e che domani sarà un’altra gara durissima. Noi ovviamente ci proveremo".

