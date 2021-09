Quasi tre ore di battaglia per un’altra grande sorpresa dell’Europeo 2021: la Slovenia di Nicola Giuliani conquista la terza finale continentale della sua storia battendo a casa sua, in una Spodek di Katowice straripante, 3-1 (17-25, 32-30, 25-16, 37-35) i padroni di casa della Polonia che chiudono così una stagione da dimenticare dove non arriveranno le vittorie tanto sperate e sognate grazie all’innesto di Leon nella squadra due volte campione del mondo.

Partita bellissima, tra colpi di scena ed emozioni a non finire, con la Slovenia che ha impiegato un set a trovare il giusto assetto e la squadra di casa che ha confermato i problemi in attacco già evidenziati a Tokyo e, in parte, nella prima fase dell’Europeo, denotando anche qualche difficoltà a livello mentale nel gestire le fasi decisive di un match che si era incanalato sui binari giusti. Cebulj e Stern autentici mattatori in attacco per la Slovenia con Kovacic molto efficace in seconda linea e un Urnaut che non invecchia mai a fare da collante per un successo che resterà nella storia dello sport sloveno.

Formazioni annunciate in campo con la Slovenia che riesce a tenere il ritmo dei padroni di casa nelle prime battute ma quando la Polonia alza il ritmo in battuta, per la squadra di Giuliani è notte fonda. E’ Kochanowski a trovare il primo ace e ad aprire la strada per il primo break polacco (4-0 e 11-7 per la squadra di Heynen), poi ci pensa Leon a spegnere tutti i sogni di rimonta degli sloveni con quattro sassate al servizio che regalano il massimo vantaggio alla Polonia (21-14). Chiude, ancora con un ace, Kaczmarek per il 25-17 conclusivo.

Si sveglia la Slovenia in avvio di secondo parziale. la squadra di Giuliani cresce a muro e al servizio e riesce a mettere in difficoltà la Polonia a più riprese guadagnando vantaggi interessanti: 6-3 e 9-6 proprio grazie al muro di Stern. La Polonia non molla e, pur senza dominare come nel primo set, rimonta e piazza sul sorpasso sul 13-12 con Kurek. Tine Urnaut in attacco e al servizio riporta avanti gli sloveni (19-16) ma Kurek risponde con un paio di bombe dai nove metri e la Polonia torna avanti (21-20) ma spreca due set point (24 pari). Parte la girandola di emozioni con set point da una parte e dall’altra. Alla fine ci pensano Cebulj (ace) e Stern (attacco da seconda linea) a regalare il pareggio alla formazione di Giuliani: 32-30.

Nel terzo set la Polonia si scioglie come neve al solee crolla sotto i colpi degli schiacciatori sloveni Cebulj e Urnaut, veri e propri dominatori in campo. In un baleno gli sloveni si trovano avanti 10-4 con i polacchi che non riescono a togliersi dalla mente il finale del parziale precedente e non riescono a risollevarsi cedendo con il punteggio di 25-17 al termine di un set a senso unico.

La Slovenia non si ferma nel quarto parziale e, con battuta e muro, scatta avanti 6-3. La Polonia dà segnali di vita e con Kubiak protagonista ritrova prima la parità (6-6) con accenno di rissa sotto rete e poi il vantaggio (8-6) a completare un break di 5-0. La Polonia prova a prendere il largo e si porta sul 15-11. La Slovenia non si arrende e con un ace di Sket pareggia a quota 19 prima che un errore di Cebulj regali il break di vantaggio ai polacchi: 21-19. Urnaut riporta nuovamente in parità gli sloveni (23-23) e il finale è la solita, infinita, roulette russa con emozioni a non finire. Due challenge salvano in extremis i padroni di casa ma nulla può la squadra di Heynen di fronte a Stern che trova i due attacchi vincenti che siglano il 37-35 per una Slovenia che conquista la sua terza finale europea.

In casa slovena è Stern in top scorer con 20 punti e il 50% in attacco, seguito da Cebulj (17 punti) e Urnaut (15 punti).Bene anche Kozamernik con 13 punti. Non sono bastati alla Polonia i 20 punti di Leon che ha giocato una grande gara (64% in attacco, 41% in ricezione) non trovando però la giusta continuità al servizio (se si esclude il primo set). Per Kurek e Kochanowski 12 punti a testa, 11 punti per Kubiak.

