L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di volley femminile, sconfiggendo la Serbia per 3-1 alla Stark Arena di Belgrado. Le azzurre hanno espugnando la tana delle Campionesse del Mondo, trionfando davanti a 20.000 spettatori che speravano nel tris delle ragazze di coach Zoran Terzic. La nostra Nazionale si è inventata un’autentica magia in trasferta e ha travolto quella che fino a poche ore fa era la sua autentica bestia nera, imponendosi meritatamente al termine di un’autentica cavalcata che ha portato al terzo trionfo continentale della nostra storia.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state impeccabili contro un’autentica corazzata e, dopo aver perso il primo set per un paio di sbavature nel finale, sono riuscite a ribaltare secondo e terzo parziale risalendo rispettivamente da 20-22 e 3-8. L’Italia si è laureata Campionessa d’Europa dopo i sigilli del 2007 e del 2009, trascinata nell’atto conclusivo da Paola Egonu. L’opposto ha giganteggiato mettendo a segno 29 punti e ha vinto l’attesissimo duello contro Tijana Boskovic, l’eterna sfida per la palma di miglior giocatrice del Pianeta.

L'esultanza/sfogo

Paola Egonu è stata premiata come MVP degli Europei 2021 di volley femminile. La veneta è stata riconosciuta come miglior giocatrice dell’intero torneo, soprattutto per come ha indirizzato la finale odierna: ci si aspettava questa prestazione da parte della nostra fuoriclasse ed è arrivata nel momento più importante dopo delle prestazioni sottotono offerte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove la Serbia ci eliminò con un netto 3-0 ai quarti di finale).

