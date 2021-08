Brutta notizia per l’Italvolley a pochi giorni dal via dei Campionati Europei femminili in programma in Serbia, Croazia, Bulgaria e Romania dal 18 agosto. La schiacciatrice Caterina Bosetti non potrà essere presente al torneo a causa di un infortunio, sulla cui entità al momento non ci sono aggiornamenti.

Ad annunciare la rinuncia forzata all’Europeo è stata la stessa Caterina Bosetti in un post su Instagram: “Mi sembra un incubo. Speravo di scrivere un post diverso tra qualche settimana dopo l’Europeo, ma invece eccomi qui, con il cuore in mano a pezzi. Mi sono sempre detta ‘la ruota gira’ e girerà anche per me prima o poi. Saluto quest’estate in Nazionale con un infortunio che mi terrà fuori dal campo per un po’. SONO L’ESEMPIO CHE SI TORNA PIU’ FORTI DI PRIMA“, ha scritto la schiacciatrice azzurra.

Europei Pallavolo Europei, le convocate dell'Italia: qualche cambio e due liberi IERI A 15:08

Preoccupazione anche a Novara, dove Bosetti è attesa in vista della prossima stagione in cui le piemontesi tenteranno l’assalto alla diligenza Conegliano. E’ probabile che, dopo ulteriori accertamenti sanitari, nelle prossime ore o nei prossimi giorni saranno comunicati i tempi di recupero della schiacciatrice azzurra.

Ora per Mazzanti si apre il dilemma su chi inserire nella rosa per sostituire Bosetti. Non tutte le giocatrici che hanno fatto parte della spedizione azzurra alla VNL (D’Odorico o Guerra, tanto per fare due nomi) saranno in condizione visto che arrivano da oltre un mese di stop. Si potrebbe puntare su Sorokaite, che ha fatto parte del gruppo azzurro a Tokyo e che può ricoprire il ruolo di schiacciatrice ricevitrice. Una scelta importante perché, oltre a Pietrini e Gennari, la terza banda ricevitrice è Sylla, apparsa in non buone condizioni di forma a Tokyo e alle prese con qualche acciacco fisico.

BOSKOVIC DEVASTANTE, ITALIA ELIMINATA 0-3 DALLA SERBIA, HIGHLIGHTS

Tokyo 2020 Tokyo 2020 - USA vs Brazil - Pallavolo – Highlights delle Olimpiadi 08/08/2021 A 09:54