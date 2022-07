3-2 (17-25, 25-17, 15-25, 25-19, 15-11) il punteggio con cui le azzurre hanno sconfitto la Serbia. Il primo parziale è un assolo balcanico. L’equilibrio dura fino alla fase centrale del set, poi l’attacco azzurro si spegne, Loveth Omoruyi non trova più la via del campo proprio mentre le serbe alzano il proprio livello. Il punteggio finale del set recita 17-25 in favore della Serbia. La domenica da sogno per la pallavolo italiana si chiude con il successo delle azzurre agli Europei Under 21, tenutisi a Cerignola. Il titolo conquistato dalla squadra guidata dal CT Luca Pieragnoli porta all’Italia il quarto successo in altrettante finali disputate in questo storico 17 luglio:Il primo parziale è un assolo balcanico. L’equilibrio dura fino alla fase centrale del set, poi l’attacco azzurro si spegne, Loveth Omoruyi non trova più la via del campo proprio mentre le serbe alzano il proprio livello. Il punteggio finale del set recita 17-25 in favore della Serbia.

La reazione dell’Italia non si fa attendere ed arriva già all’inizio del secondo set. Omoruyi riprende a macinare punti, portando con sé la compagna di club nella scorsa stagione Giorgia Frosini. Lo strappo decisivo arriva nella fase centrale del set, favorito anche dalla confusione che inizia a regnare nella metà campo avversaria. L’Italia si porta dunque sull’1-1, chiudendo il set con lo stesso punteggio del primo, ma a ruoli invertiti.

La partita continua nel suo andamento altalenante anche nel terzo parziale. Le azzurre partono molto forte, portandosi subito in vantaggio di tre lunghezze sul 9-6. In quel momento però si spegne la luce nella metà campo italiana. Prima un parziale di 6 punti consecutivi per la Serbia, poi un altro di 5 per portarsi sul 13-19. Finale di set gestito tranquillamente dalle balcaniche che salgono sull’1-2.

Le sorprese non sono però finite. Il quarto set è infatti una grandissima dimostrazione di forza da parte della squadra di coach Pieragnoli che parte nuovamente, questa volta senza mollare il gas fino alla fine. L’ingresso di Bintu Diop dà nuova linfa all’attacco azzurro che scardina la resistenza serba fino al 25-19 che porta l’incontro al tie-break. Il quinto e decisivo è una battaglia punto a punto, tra due formazioni che tra alti e bassi hanno dimostrato di equivalersi. La palleggiatrice Bartolucci si affida alle sue migliori attaccanti, Diop e Omoruyi, ma per la Serbia rispondono Malesevic e Tica. A trovare il primo break sono le azzurre, che tentano la fuga prima col muro di Bartolucci e poi con un primo tempo di Nwakalor. Il vantaggio trovato si rivela sufficiente e l’Italia chiude set e partita sul 15-11, laureandosi Campionessa d’Europa.

Miglior marcatrice per le azzurre è Loveth Omoruyi con 18 fondamentali punti, coadiuvata dai 17 di Bintu Diop, che si è presa la scena nei momenti decisivi dopo aver iniziato dalla panchina, e dai 13 di Emma Cagnin, mentre le centrali Graziani e Nwakalor chiudono rispettivamente con 6 e 4. Non bastano per la Serbia i 21 di Tica ed i 18 di Osmajic

