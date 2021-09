Si è appena conclusa una intensa giornata di gare agli Europei di volley 2021. La Serbia, favoritissima contro la Grecia, ha faticato tremendamente contro gli ellenici che hanno ceduto solo al tie-break con il punteggio di 25-23 22-25 25-16 28-30 15-5.

Un successo importante per la Serbia che sale così in vetta alla classifica con 12 punti ottenuti in 5 partite, in attesa di quello che farà la Polonia che in caso di trionfo tornerebbe in vetta al raggruppamento. Vince anche la Russia in rimonta contro la Spagna. I russi dopo aver perso il primo set 25-20 hanno ribaltato la situazione affidandosi a una rossa ricca di talenti.

Nessun problema per la Slovenia che si è sbarazzata con grande tranquillità della Bulgaria. Bene anche l’Olanda che ha regalato un solo set alla Finlandia imponendosi quindi per 3-1. Niente da fare per il Montenegro che rimane a quota 0 set vinti in quattro partite vista la sconfitta patita per mano della Repubblica Ceca.

A chiudere il quadro delle sfide odierna il successo dell’Ucraina che dopo aver perso il primo parziale contro il Belgio ha avuto la capacità mentale di rimanere bene in partita e la qualità tecnica per ribaltarla completamente fino al 3-1 con il quale si è concluso il match.

EUROPEI VOLLEY: RISULTATI 7 SETTEMBRE

Germania-Lettonia 25-22 25-19 25-27 15-17

Slovenia-Bulgaria 25-18 25-19 25-21

Russia-Spagna 25-20 20-25 25-16 25-17

Serbia-Grecia 25-23 22-25 25-16 28-30 15-5

Croazia-Estonia 20-25 22-25 25-18 26-24 15-9

Olanda-Finlandia 25-23 21-25 27-25 20-25

Repubblica Ceca-Montenegro 30-28 25-23 25-10

Ucraina-Belgio 25-27 25-23 25-18 25-21 25-23

