Le voci di dissenso su quanto sta succedendo in Ucraina cominciano finalmente a sollevarsi anche tra gli atleti della Russia. Ekaterina Gamova, vera e propria leggenda del volley, capace di vincere due Europei (1999-2001) e due Mondiali (2006-2010) consecutivi con la Russia, oltre a una sfilza di riconoscimenti individuali, si è pubblicamente schierata contro l'operato del governo russo. In una serie di story pubblicate sul suo profilo Instagram, l'ex stella di Dinamo Mosca e Dinamo Ak-Bars Kazan - tra le altre - ha preso una netta e decisa posizione: "Questa pagina vergognosa rimarrà per sempre nella storia del mio paese... Non avrei mai immaginato che la Russia avrebbe attaccato uno stato europeo, bombardando e sparando. Il mondo intero ora è contro la Russia, impone sanzioni. Non vogliono vederci nei loro paesi, vogliono isolarci".

cancellare i Mondiali maschili del 2022, in programma orginariamente in Russia dal 26 agosto all'11 settembre prossimi. Il 30 settembre 2021, Gamova era stata peraltro "madrina" del sorteggio delle varie Pool per la rassegna iridata, in una cerominia tenutasi all'interno dell'Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace di Mosca. La presa di posizione dell'ex-pallavolista assume così ancora più forza, perché derivante da una figura che in Russia gode di un credito importante, non solo nel mondo dello sport. "Il nostro governo deve fermarsi il prima possibile. Avrei potuto tacere? Sì, avrei potuto. Ma mi vergogno e ho paura. Sappiate che in Russia ci sono molte persone contrarie a ciò che sta accadendo... Mi dispiace...". Una voce forte ed emersa già da qualche giorno, quella di Gamova, seguita dalla decisione della FIVB di

