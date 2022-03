Altra decisione ferma nel mondo della pallavolo, in merito alla questione dell'invasione russa in Ucraina. FIVB e CEV hanno infatti stabilito di non ammettere più atleti, club, direttori di gara e squadre nazionali della Bielorussia e della Russia nelle competizioni internazionali ed europee, non solo di pallavolo ma anche di beach volleyball e snow volleyball. FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) e CEV (Confédération Européenne de Volleyball) hanno inoltre deciso di sospendere i membri delle Federazioni di Bielorussia e Russia, che stavano svolgendo funzioni all'interno dei due massimi organismi governativi della pallavolo mondiale, fino a nuovo avviso. "In queste circostanze senza precedenti, la famiglia europea della pallavolo spera che la situazione migliori in modo che la pallavolo possa tornare a svolgere il suo ruolo e la sua missione di riunire le persone in uno spirito di fair play, amicizia e rispetto reciproco".

CEV Champions League dovrà infatti rivedere il proprio calendario, sia per quanto riguarda la competizione femminile che per ciò che concerne quella maschile. Nella prima, oltre al derby russo dei quarti di finale tra Dinamo Mosca e Dinamo Ak-Bars Kazan, anche il Lokomotiv Kaliningrad avrebbe dovuto giocare il doppio confronto col Fenerbahce OPET Istanbul di Arina Fedorovtseva, stella nascente della pallavolo russa ma anch'essa sospesa. In ambito maschile, la Dinamo Mosca non potrà affrontare i campioni d'Europa dello ZAKSA, mentre lo Zenit S. Pietroburgo non giocherà contro la Tramite due distinti comunicati, FIVB e CEV imprimono così una svolta nelle varie competizioni , specie quelle ancora in corso, dopo aver deciso la cancellazione e rilocazione dei Mondiali maschili 2022 . Ladovrà infatti rivedere il proprio calendario, sia per quanto riguarda la competizione femminile che per ciò che concerne quella maschile. Nella prima, oltre al derby russo dei quarti di finale tra, anche ilavrebbe dovuto giocare il doppio confronto col Fenerbahce OPET Istanbul di, stella nascente della pallavolo russa ma anch'essa sospesa. In ambito maschile, lanon potrà affrontare i campioni d'Europa dello ZAKSA, mentre lonon giocherà contro la Sir Sicoma Monini Perugia

Zenit Kazan non potrà difendere il Vero Volley Monza, con la squadra allenata da coach Eccheli che risulta così qualificata per la finale. Problemi poi anche per la Savino Del Bene Scandicci, che perde infatti Aydin BBSK. La scelta della CEV riguarda anche le altre due competizioni europee, ossia CEV Cup (maschile) e CEV Challenge Cup (femminile). Nella prima, lonon potrà difendere il 3-1 maturato nella semifinale d'andata contro la, con la squadra allenata da coach Eccheli che risulta così qualificata per la finale. Problemi poi anche per la, che perde infatti Ekaterina Antropova per la semifinale di ritorno della Challenge Cup, in programma domani alle ore 19:00 contro l'

