L’Italia ha travolto la Serbia con uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-22; 25-18) nell’ultima amichevole prima dei Mondiali di volley femminile, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le campionesse d’Europa hanno demolito le campionesse del mondo davanti ai 4mila spettatori del PalaVesuvio di Napoli. Le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno offerto uno splendido gioco nel remake della finale dell’ultima rassegna iridata e di quella continentale. Si tratta di un’ottima iniezione in vista della rassegna iridata, sabato verranno diramate le convocazioni e lunedì il gruppo tricolore partirà per l’Olanda.

La nostra Nazionale ha bissato il successo ottenuto ieri contro la Polonia per 3-1, ma all’esordio aveva perso contro la Turchia che ha infatti vinto il quadrangolare nel capoluogo campano. La regista Alessia Orro ha mandato in doppia cifra l’opposto Paola Egonu (15 punti), la schiacciatrice Caterina Bosetti (13) e la centrale Anna Danesi (12), 8 punti per l’altro martello Miriam Sylla e 6 per l’altra centrale Cristina Chirichella, Monica De Gennaro il libero. Questa è nei fatti la formazione tipo che in estate ha vinto la Nations League e che cercherà l’assalto al titolo iridato. Alle serbe non è bastato la fuoriclasse Tijana Boskovic, autrice di 12 punti.

Il tabellino

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-14, 25-22, 25-18)

ITALIA: Danesi 12, Egonu 15, Bosetti 13, Chirichella 6, Orro 2, Sylla 8, De Gennaro (L). Lubian 1. N.e: Gennari, Bonifacio, Malinov, Fersino, Pietrini, Nwakalor. All. Mazzanti

SERBIA: Zivkovic 1, Mihajlovic 3, Popovic 4, Boskovic 12, Milenkovic, Stevanovic 3, Pusic (L). Busa 6, Lazovic, Lozo 6, Bjelica, Jegdic. N.e: Mirkovic, Aleksic. All. Santarelli

Arbitri: Pasciari (ITA), Capolongo (ITA).

Durata set: 24’, 30’, 23’.

