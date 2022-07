Ci sono giornate che restano indelebili nella storia di una disciplina e di un paese. Ebbene questa domenica 17 luglio entra di diritto nel firmamento delle dati mitiche della pallavolo italiano che completa un en plein storico e mai visto con le nostre Nazionali che sono riuscite ad aggiudicarsi tutte le 4 finali internazionali e vincendo 3 titoli d’Europa giovanili che fanno il paio con l’impresa di Paola Egonu e compagne in Nations League

Un crescendo rossiniano - iniziato nel pomeriggio con l’acuto dell’Italia Under 18 contro la Francia e chiuso dal sofferto successo in rimonta dell’Under 21 femminile contro la Serbia - che ci regala ben 3 titoli europei giovanili e una magnifica prima vittoria nella Nations League femminile. Quattro trionfi che testimoniano la bontà del nostro vivaio e soprattutto ribadiscono quanto sia valido e prezioso il lavoro che gli staff della Nazionale e tutti i professionisti che animano il movimento pallavolistico italiano mettono in campo ogni giorno. E’ solo grazie a questa commistione che è possibile centrare simili strepitosi risultati. Ed oggi più che mai è veramente stupendo essere italiani.