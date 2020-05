La Fipav lavora a un protocollo per il ritorno in campo: giocatori con le mascherine?

Dal nostro partner OAsport.it

La Federazione Italiana Pallavolo e il Politecnico di Torino lavoreranno insieme per definire un protocollo per il ritorno in campo, auspicabile nei prossimi mesi con la massima sicurezza dopo che i campionati sono stati sospesi. Nei giorni scorsi era circolata una versione ufficiosa redatta da Coni, Cip e Università piemontese secondo cui la pallavolo era lo sport a più alto rischio di contagio. La conclusione si è poi rivelata errata e totalmente estranea rispetto alla versione ufficiale del lavoro pubblicata dall’Ateneo.

Come riporta il comunicato stampa della FIPAV, “Le parti, appurato che alla base di quanto accaduto c’è stato un grave equivoco di fondo (che comunque ha arrecato alla disciplina e all’Ateneo un danno di immagine), hanno manifestato la volontà di collaborare per favorire lo studio e la ricerca per la realizzazione di strumenti di protezione personale creati ad hoc per la pallavolo (come ad esempio mascherine in grado di adattarsi al viso degli atleti senza pregiudicarne le prestazioni), oltre che di voler condividere un percorso che porti alla stesura di un protocollo contenente le linee guida necessarie per un ritorno in campo. La Fipav e il Politecnico di Torino, attraverso questo chiarimento e questa nascente collaborazione, hanno l’intenzione di ribadire la volontà di assicurare a tutti i tesserati un impegno costante nel tutelare la salute e il ritorno in campo in totale sicurezza nel momento in cui le autorità governative lo permetteranno“.

Pallavolo Ivan Zaytsev: "Ho scoperto che il mio sport è il più pericoloso al mondo" 02/05/2020 A 07:40

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH 60 Seconds Pro con Paola Egonu: il servizio 00:00:39

Pallavolo Pallavolo primo sport per pericolosità di contagio? Velasco: "Sono indignato" 30/04/2020 A 07:19