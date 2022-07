Bellissima iniziativa dell’ItalVolley. Gli azzurri della pallavolo diventano infatti la prima nazionale italiana fra tutti gli sport a giocare con il logo arcobaleno sulle maglie.

A rilevarlo è stato il presidente della federazione Giuseppe Manfredi durante l’incontro con la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. “Un'occasione unica per lanciare un importante messaggio d'inclusione, che la federazione e lo sponsor vogliono trasmettere in modo forte e deciso, per un mondo senza barriere, né fisiche, né mentali, per andare oltre ogni diversità" le parole del numero 1 della Fipav.

Ad

La Ministra Elena Bonetti ha invece commentato la scelta dell’ItalVolley: "Sono molto colpita da quest'iniziativa, che certifica quanto il mondo dello sport sia particolarmente capace di costruire una coscienza di paese, di costruire opportunità per i più piccoli e di incarnare i valori fondamentali della nostra Costituzione e della nostra democrazia. Lo sport è il contesto dove le pari opportunità possono trovarsi più e meglio rappresentate, perché è il luogo dove le diversità giocano in squadra, e le diversità che giocano in squadra sono diversità che sanno incontrarsi e riconoscersi reciprocamente. Il Governo è fortemente impegnato a riconoscere il valore dello sport e a sostenerne l'azione educativa. Il fatto che giocatrici e giocatori si mettano in campo come interpreti di questa sfida per la collettività dimostra un senso civico grande".

Nations League - Final Round Italia-Cina, quarti di finale di VNL: quando e dove vederla 19 ORE FA

“Il messaggio che vogliamo lanciare è quello che lo sport può essere un prezioso strumento per sensibilizzare le persone sul tema dell'inclusione. Ormai è sempre più importante promuovere la cultura del rispetto, della diversità e del superamento di ogni forma di discriminazione. La speranza delle nazionali azzurre è quella di poter dare il proprio contributo in questa grande partita, nella quale tutte le persone sono chiamate a fare squadra" invece le parole del capitano della nazionale maschile Simone Giannelli.

La maglia con l’arcobaleno debutterà giovedì 14 Luglio con la partita delle ragazze del ct Mazzanti mentre qualche giorno più tardi toccherà ai ragazzi del ct De Giorgi.

EGONU, CHE EMOZIONE: SFILA CON LA BANDIERA A CINQUE CERCHI

Nations League maschile Italia inarrestabile! 3-0 sui Paesi Bassi e VNL dominata 10/07/2022 A 16:44