Mazzanti: "Ci manca il contatto con le persone, l'Italia punta sulla creatività"

La Nazionale Italiana di volley femminile non calcherà il campo in questa stagione, durante l’estate non si giocherà a causa dell’emergenza sanitaria e così le azzurre si sono già date appuntamento al 2021 quando andranno in scena le Olimpiadi di Tokyo. Le vicecampionesse del mondo andranno a caccia della medaglia a cinque cerchi guidate dal CT Davide Mazzanti.

L’allenatore è intervenuto nell’ambito dell’Open Week Unicatt trasmessa sui canali social dell’Università Cattolica: “Ci mancherà il contatto con le persone che seguono lo sport. La gente ha bisogno di identificarsi nei propri idoli sportivi e questa mancanza di contatto va sostenuta attraverso altri canali. Per un po’ saremo costretti a fare a meno di tutto questo“.

Davide Mazzanti ha analizzato il gioco della sua Nazionale: "Abbiamo puntato molto sull’autonomia, cioè a lasciare spazio alla creatività delle ragazze dentro una visione di gioco. Questo modo di giocare la pallavolo ci ha permesso di colmare il gap con le altre nazionali ma ha tirato fuori anche il meglio delle persone, con tutti i vantaggi e gli spigoli annessi, nel senso che abbiamo dovuto anche gestire dei conflitti. La creatività è un elemento fortemente educativo. Noi stiamo studiando questo fenomeno con il supporto di neuroscienziati e siamo stati confermati nel fatto che la variabilità è l’elemento rispetto alla condizione normale e che è la situazione di emergenza che permette di essere creativi".

