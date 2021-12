Il Sada Cruzeiro demolisce con un secco 3-0 l’Itas Trentino nella sfida decisiva per il primo posto nel girone B del Mondiale per Club ed evita così Civitanova in semifinale che tocca “in regalo” alla squadra di Lorenzetti. Le due semifinali, dunque, saranno il doppio derby:Trento-Civitanova e Sada Cruzeiro-Funvic Taubatè.

Vittoria netta e meritata per il Sada Cruzeiro che ha fatto la differenza in battuta e in ricezione contro un Trento troppo falloso in questi due fondamentali a causa anche della serataccia di un Kaziyski irriconoscibile. Non bastano le buone prove di Michieletto e Lavia a cambiare il corso di un match che ha visto i brasiliani padroni del campo da metà del primo set in poi, con Wallace e Lopez sugli scudi in attacco e al servizio. Troppi i 19 errori in battuta di Trento a fronte di una qualità del servizio scadente che non ha mai messo minimamente in difficoltà la precisa ricezione dei padroni di casa.

Squadre in campo con le formazioni annunciate ed è l’Itas a iniziare meglio, con meno errori e con una buona efficacia in attacco. Sul 13-10 firmato di Podrascanin, però, si spegne la luce in casa Itas e i padroni di casa del Sada Cruzeiro alzano il ritmo in battuta e piazzano un break micidiale di 9-1 che li lancia sul 19-14. Non c’è storia nel finale del set con una differenza abissale nell’efficacia al servizio e il Sada Cruzeiro vince 25-19.

Nel secondo set a partire meglio è il Sada Cruzeiro che si porta avanti 8-5 ma un Michieletto strepitoso rimette in piedi Trento che pareggia a quota 9 e gioca punto a punto fino al 17 pari. Il Sada guadagna un piccolo vantaggio (19-17) ancora grazie al servizio e Trento non riesce più a rimontare arrendendosi con il punteggio di 25-23 firmato da un mani fuori di Wallace, decisivo alla fine del set.

Nel terzo parziale non c’è proprio partita. Trento va fuori giri e i soli Michieletto e Lavia tentano di tenere a galla una barca che fa acqua da tutte le parti. Il Sada Cruzeiro scatta avanti 9-4 e non si fa più riavvicinare andando a vincere con il punteggio di 25-18 senza grosse difficoltà. Non c’è ancora il programma definitivo di domani ma è probabile che la semifinale tutta italiana tra Lube Civitanova e Itas Trentino si giochi nel pomeriggio brasiliano (e quindi alle 21 italiane), mentre la semifinale tutta brasiliana tra Sada Cruzeiro e Funvic Taubatè si giochi nella notte italiana.

In casa Sada Cruzeiro Wallace è stato il top scorer con 13 punti, 11 punti per Miguel Angel Lopez e 10 per Otavio, in casa Trento un solo giocatore in doppia cifra, Michieletto che è anche il top scorer del match con 16 punti.

