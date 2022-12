Betim (Brasile), i gialloblù - anche se oggi in speciale divisa rossa, creata ad hoc per questo torneo iridato - superano 3-1 il Paykan Club al termine di una sfida caratterizzata anche da un blackout elettrico sul 25-25 nel 3° set, con un'interruzione forzata del gioco durata oltre mezz'ora. Trascinata dai 23 punti di Matey Kaziyski (61% in attacco), la squadra di coach Angelo Lorenzetti spinge davvero tanto dai nove metri (10 ace, 4 del solo Marko Podrascanin), ma regala ben 28 punti agli avversari con 21 battute sbagliate e 7 attacchi mandati out o in rete. Esordio positivo per l' Itas Trentino nel Mondiale per Club maschile . Sul taraflex di, i gialloblù - anche se oggi in speciale divisa rossa, creata ad hoc per questo torneo iridato -al termine di una sfida caratterizzata anche da unsul 25-25 nel 3° set, con un'interruzione forzata del gioco durata oltre mezz'ora. Trascinata daidi(61% in attacco), la squadra di coach Angelo Lorenzetti spinge davvero tanto dai nove metri (, 4 del solo Marko Podrascanin), maagli avversari con 21 battute sbagliate e 7 attacchi mandati out o in rete.

Il Paykan si affida invece ai grandi colpi in attacco di Amin Esmaeilnezhad (23 punti, con 2 ace e il 47% in attacco), beneficiando anche di quell'incapacità - quasi cronica in questo inizio di stagione - dell'Itas di chiudere i set senza cali di tensione. Ciò si verifica infatti nel 2° periodo, con l'Itas avanti 22-12 e capace di vincere la frazione 25-21, e a inizio 3°, visto lo svantaggio iniziale (2-6) e poi la rincorsa terminata ai vantaggi ma in favore del club iraniano. Il Paykan non può però evitare il secondo k.o. di fila in questo torneo, dato che aveva perso 1-3 anche all'esordio contro l'Itambé Minas, mentre l'Itas è già certa di accedere alle semifinali. Prima però la sfida proprio all'Itambé, in programma venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 22:15 italiane.

La partita

Il tabellino

Itas Trentino - Paykan Club 3-1 (25-20; 25-21; 25-27; 25-19)

Trentino : Kaziyski 23, Nelli, D'Heer, Dzavoronok, Michieletto 16, Sbertoli 2, Cavuto n.e., Pace (L) n.e., Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Bristot n.e., Lavia 13, Podrascanin 11, Lisinac 14. All . Lorenzetti.

: Kaziyski 23, Nelli, D'Heer, Dzavoronok, Michieletto 16, Sbertoli 2, Cavuto n.e., Pace (L) n.e., Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Bristot n.e., Lavia 13, Podrascanin 11, Lisinac 14. . Lorenzetti. Paykan: Reza Sarlak, Amirhossein Saberi n.e., Fallah 3, Zarini , Hazratpourtalatappeh (L), Shafiei , Esmaeilnezhad 20, Afshin Far, Mashhadi Seyed 9, Aslani n.e., Cheperli n.e., Tashakkori 4, Fayazi 11, Taher Vadi 1, Hossein Haji n.e., Ghale Reza Rezaei. All. Akbari.

