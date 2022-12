Itas Trentino! La formazione allenata da coach Angelo Lorenzetti travolge 3-0 il Sada Cruzeiro Vôlei in una semifinale del sesta finale iridata della propria storia (finora solo vittorie). I gialloblù, che si giocheranno il trofeo domenica 11 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane sul taraflex di Betim, attendono ora una tra Itambé Minas, visto che ci pensa Alessandro Michieletto a spazzare via il club campione in carica. Sontuosa! La formazione allenata da coach Angelo Lorenzettiin una semifinale del Mondiale per Club che è semplicemente senza storia, conquistando così ladella propria storia (finora solo vittorie). I gialloblù, che si giocheranno il trofeo domenica2022 alle ore 20:00 italiane sul taraflex di Betim, attendono ora una tra Sir Safety Susa Perugia , visto che ci pensail club campione in carica.

Lo schiacciatore Azzurro è devastante dai nove metri (4 ace) e perfetto in qualsiasi zona d'attacco, confermando di possedere una pipe "brasiliana" in coppia con un Riccardo Sbertoli molto preciso, come di consueto, anche nel gioco veloce al centro. Se Michieletto firma 16 punti (79% in attacco!), Daniele Lavia lo segue a ruota con 13, mentre soltanto Miguel Angel Lopez (10) chiude in doppia cifra per un Sada che soffre tantissimo in ricezione (9 ace incassati) e non riesce praticamente mai a fare male a muro, restando in partita nel 2° set soltanto grazie alle battute sbagliate (13 nei primi due set) dell'Itas.

Michieletto è spaziale: parallela assurda all'incrocio

La partita

Il tabellino

Itas Trentino - Sada Cruzeiro Vôlei 3-0 (25-13; 25-22; 25-17)

Trentino : Kaziyski 9, Nelli, D'Heer n.e., Dzavoronok 1, Michieletto 16, Sbertoli 3, Cavuto n.e., Pace (L) n.e., Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Bristot n.e., Lavia 13, Podrascanin 9, Lisinac 6. All . Lorenzetti.

: Kaziyski 9, Nelli, D'Heer n.e., Dzavoronok 1, Michieletto 16, Sbertoli 3, Cavuto n.e., Pace (L) n.e., Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Bristot n.e., Lavia 13, Podrascanin 9, Lisinac 6. . Lorenzetti. Cruzeiro: Oppenkoski , Guilherme , Joao de Deus (L), Otavio , Uriarte , Kehl (L) , Wallace , Batista , Leao , Rodrigo , Kavalkievicz , Lucao , Rodrigues de Castro , Lopez 10. All.

