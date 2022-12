Itas Trentino, capace di Sir Safety Susa Perugia nella seconda giornata del Block Devilsregolano infatti 3-0 con autorità il Vôley Renata, conquistando così il 17° successo consecutivo tra tutte le competizioni e mantenendo la striscia di imbattibilità che dura da inizio stagione. Sfruttando la grande serata di Simone Giannelli, col palleggiatore Azzurro che ricerca davvero tanto la pipe delle sue bande e tiene in ritmo qualsiasi compagno, Perugia conferma di essere una squadra completa in qualsiasi fondamentale . Dopo il successo conquistato dall', capace di superare 3-1 il Paykan Club , c'è gloria anche per lanella seconda giornata del Mondiale per Club maschile 2022 . Sul taraflex di Betim (Brasile), iinfatticon autorità il, conquistando così iltra tutte le competizioni e mantenendo la striscia di imbattibilità che dura da inizio stagione. Sfruttando la grande serata di, col palleggiatore Azzurro che ricerca davvero tanto lae tiene in ritmo qualsiasi compagno, Perugia conferma di essere una squadra completa in qualsiasi fondamentale .

Efficacia dai nove metri, al netto delle 16 battute sbagliate, buona correlazione muro-difesa, una seconda linea guidata in modo magistrale dall'eterno Max Colaci e una fase offensiva che, al meno per ora, non conosce eguali a livello europeo e, probabilmente, mondiale. Per la Sir Safety Susa si spalancano così le porte delle semifinali, poiché il Vôley Renata aveva perso 0-3 all'esordio contro il Sada Cruzeiro Vôley e così la squadra di coach Andrea Anastasi si giocherà il primato nella Pool A proprio contro la formazione in cui spiccano l'opposto Wallace de Souza e il martello Miguel Angel Lopez. Sfida in programma il 10 dicembre 2022 alle ore 01:15 italiane.

La partita

il 1°. L'unico in cui il club brasiliano, allenato dal tecnico argentino Horacio Dileo, riesce a giocarsela alla pari fino allo strappo (19-21) generato dal solito Wilfredo Leon e da un bell'ace di Flavio Gualberto. Al centro della rete, coach Anastasi sceglie ancora il brasiliano in coppia con Roberto Russo e Giannelli comincia la gara servendo molto i suoi centrali, ma facendo al contempo intuire che la pipe sarà colpo prediletto in questa nottata italiana. Il palleggiatore Azzurro apre la rete ai suoi martelli con la solita, incredibile, qualità che lo contraddistingue, riuscendo però a tenere in ritmo qualsiasi "attaccante" e risultando sempre prezioso anche nel lavoro a muro e in difesa. I fondamentali di seconda linea sono però a totale appannaggio di un Colaci perfetto in ricezione e attentissimo sulle traiettore di un Vôley Renata che si affida soprattutto all'opposto Lucas Carneiro Borges e al giovane schiacciatore Adriano Cavalcante, quest'ultimo prospetto davvero interessante (classe 2002) considerando altezze a varietà dei colpi mostrati contro i Block Devils. Perugia è però una macchina perfetta, inarrestabile. Dopo il 25-22 della frazione iniziale, per tutta la durata dei set successivi non si ha davvero mai l'impressione che la Sir Safety Susa possa anche soltanto perdere un set, visto che tutto funziona quasi alla perfezione nella metà campo di taraflex dei bianconeri. Non resta che attendere la sfida col Sada Cruzeiro - squadra decisamente diversa rispetto a quella che, nella scorsa edizione, Una sfida che dura praticamente un set,. L'unico in cui il club brasiliano, allenato dal tecnico argentino Horacio Dileo, riesce a giocarsela alla pari fino allo strappo () generato dale da un bell'ace di. Al centro della rete, coach Anastasi sceglie ancora il brasiliano in coppia cone Giannelli comincia la gara servendo molto i suoi centrali, ma facendo al contempo intuire che lain questa nottata italiana. Il palleggiatore Azzurro apre la rete ai suoi martelli con la solita, incredibile, qualità che lo contraddistingue, riuscendo però a tenere in ritmo qualsiasi "attaccante" e risultando sempre prezioso anche nel lavoro a muro e in difesa. I fondamentali di seconda linea sono però a totale appannaggio di une attentissimo sulle traiettore di un Vôley Renata che si affida soprattutto all'oppostoe al giovane schiacciatore, quest'ultimo prospetto davvero interessante (classe 2002) considerando altezze a varietà dei colpi mostrati contro iè però una, inarrestabile. Dopo ildella frazione iniziale, per tutta la durata dei set successivi non si ha davvero mai l'impressione che la Sir Safety Susa possa anche soltanto perdere un set, visto che tutto funziona quasi alla perfezione nella metà campo di taraflex dei bianconeri. Non resta che attendere la- squadra decisamente diversa rispetto a quella che, nella scorsa edizione, superò nettamente la Cucine Lube Civitanova - come banco di prova utile a saggiare i sogni di gloria e le vere potenzialità di questa Perugia.

Il tabellino

Vôley Renata - Sir Safety Susa Perugia 0-3 (22-25; 16-25; 21-25)

Renata : Vaccari Kavalkievicz n.e., Boll Stragliotto (L) n.e., dos Santos n.e., Carneiro Borges 9, do Nascimento, Cavalcante 8, Everaldo, Gonzalez 1, Meirelles Machado n.e., Lazo 8, Franck 2, Donato da Silva, Araujo Barreto 6, Brito n.e., Elias (L), Roque n.e., Lucas Fonseca 6. All . Dileo.

: Vaccari Kavalkievicz n.e., Boll Stragliotto (L) n.e., dos Santos n.e., Carneiro Borges 9, do Nascimento, Cavalcante 8, Everaldo, Gonzalez 1, Meirelles Machado n.e., Lazo 8, Franck 2, Donato da Silva, Araujo Barreto 6, Brito n.e., Elias (L), Roque n.e., Lucas Fonseca 6. . Dileo. Perugia: Giannelli 3, Herrera Jaime n.e., Rychlicki 12, Leon 13, Piccinelli (L) n.e., Solé n.e., Russo 8, Colaci (L), Flavio 8, Semeniuk 11, Plotnytskyi 1, Ropret, Cardenas Morales, Mengozzi n.e. All. Anastasi.

