3-0 l'Itambé Minas e raggiunge l'Itas Trentino nell'atto conclusivo del torneo, visto che i Block Devils centrano così il 19° successo consecutivo tra tutte le manifestazioni, mantenendo la propria imbattibilità da inizio stagione e beneficiando di un Kamil Semeniuk semplicemente ingiocabile per il club brasiliano. Lo schiacciatore polacco firma 15 punti (2 muri e 4 ace) ed è inarrestabile tanto quanto Wilfredo Leon (11 punti col 70% in attacco) e Flavio Gualberto (11, con 8/8 in 1° tempo). Sarà derby tricolore nella finale del Mondiale per club maschile 2022 ! Con una facilità disarmante, la Sir Safety Susa Perugia supera infattil'e raggiunge l'Itasnell'atto conclusivo del torneo, visto che i gialloblù hanno superato 3-0 il Sada Cruzeiro Vôlei nella prima semifinale. Icentrano così iltra tutte le manifestazioni, mantenendo la propria imbattibilità da inizio stagione e beneficiando di unsemplicementeper il club brasiliano. Lo schiacciatore polacco firma(2 muri e 4 ace) ed è inarrestabile tanto quanto(11 punti col 70% in attacco) e(11, con 8/8 in 1° tempo).

A spiccare è però ancora una volta la regia di Simone Giannelli, col fenomeno Azzurro che distribuisce alla grande le alzate e osa tanto coi suoi centrali, oltre a variare benissimo dai nove metri e a risultare impeccabile anche in seconda linea quando è chiamato a difendere. Il Minas prova a mixare la classe dei suoi veterani con l'esuberanza, specialmente atletica, dei centrali, ma è costretto a rincorrere per tutta la partita - va in vantaggio soltanto per due volte a inizio 3° set - e non può opporre alcuna resistenza a una squadra costruita per dominare qualsiasi competizione di questo 2022-23. Domenica 11 dicembre, alle ore 20:00 italiane, sul taraflex del Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim (Brasile), scatterà così la terza finale tutta italiana nella storia del Mondiale per Club.

Ad

Kamil Semeniuk fa i buchi sul taraflex di Duren, che diagonale!

Pallavolo Trentino surclassa 3-0 il Sada Cruzeiro: è in finale nel Mondiale 3 ORE FA

La partita

Dopo la finale tra Gonzaga Milano e Sisley Treviso nel 1992 e quella tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova del 2018, il Mondiale per Club rivivrà un ultimo atto tutto tricolore, pertanto il trofeo iridato tornerà in Italia a distanza di quasi tre anni (nel 2020 non fu disputato, mentre nel 2021 lo vinse il Sada Cruzeiro). I sirmaniaci di coach Andrea Anastasi surclassano infatti un Minas che comincia questa semifinale cercando di sfruttare la classe dei suoi veterani, William Arjona (43 anni) e Leandro Vissotto (39). Il palleggiatore paulista non riesce però a reggere il confronto con Giannelli, pur venendo supportato da centrali molto propositivi e atleticamente debordanti in 1° tempo e da una ricezione che, al netto degli 8 ace subiti, a volte offre buona qualità grazie soprattutto al libero Maique Reis Nascimento. L'opposto, anch'egli nato a San Paolo, parte invece bene in attacco ma si spegne nel volgere di un solo set, costringendo così coach Nery Tambeiro Junior a cambiare completamente la diagonale principale nell'ultima frazione di gioco.

Simone Giannelli fa tutto: muro e risposta, incontenibile!

vittoria in cassaforte con un set d'anticipo, sfruttando quel doppio 25-19 in cui a spiccare è soprattutto la distribuzione di Giannelli. L'MVP di Europei 2021 e Mondiali 2022 comincia sfruttando al meglio Kamil Rychlicki da posto 2, poi varia in 4 per la coppia Semeniuk-Leon e, nel frattempo, non dimentica quasi mai di velocizzare al centro verso il duo Flavio-Solé. La squadra di coach Anastasi varia poi molto bene dai nove metri e, dopo un 1° set "conoscitivo", lavora egregiamente a muro, togliendo quelle poche certezze rimaste agli avversari in una serata in cui la correlazione muro-difesa del Minas non può praticamente nulla contro questa versione dei Block Devils. Tra Perugia e il primo titolo internazionale resta così soltanto l'Itas Trentino: sarà un Il problema, per il Minas, è che Perugia mette la, sfruttando quelin cui a spiccare è soprattutto la. L'MVP di Europei 2021 e Mondiali 2022 comincia sfruttando al meglioda posto 2, poi varia in 4 per la coppia Semeniuk-Leon e, nel frattempo, non dimentica quasi mai di velocizzare al centro verso il duo Flavio-Solé. La squadra di coach Anastasi varia poi molto bene dai nove metri e, dopo un 1° set "conoscitivo",, togliendo quelle poche certezze rimaste agli avversari in una serata in cui la correlazione muro-difesa del Minas non può praticamente nulla contro questa versione dei. Tra Perugia e ilresta così soltanto l'Itas Trentino: sarà un rematch della semifinale di Supercoppa Italiana , nonché l'ennesimo capitolo di una rivalità pallavolistica che, specie nelle ultime stagioni, ci ha offerto partite tanto spettacolari quanto combattute.

Il tabellino

Sir Safety Susa Perugia - Itambé Minas 3-0 (25-19; 25-19; 25-17)

Perugia : Giannelli 4, Herrera Jaime n.e., Rychlicki 9, Leon 11, Piccinelli (L) n.e., Solé 4, Russo n.e., Colaci (L), Flavio 11, Semeniuk 15, Plotnytskyi n.e., Ropret n.e., Cardenas Morales, Mengozzi n.e.. All . Anastasi.

: Giannelli 4, Herrera Jaime n.e., Rychlicki 9, Leon 11, Piccinelli (L) n.e., Solé 4, Russo n.e., Colaci (L), Flavio 11, Semeniuk 15, Plotnytskyi n.e., Ropret n.e., Cardenas Morales, Mengozzi n.e.. . Anastasi. Itambé: Estrada 8, Kelvi n.e., Resley, Vinicios 2, Arjona, Vissotto 6, Bispo dos Santos 6, Meirels Guimaraes (L) n.e., Edson 4, Nascimento (L), Gonçalves, Honorato 5, Bento 2. All. Tambeiro Junior.

Giannelli: "Ecco la mia Italia. Ai Mondiali umili e determinati"

CEV Champions League donne La Top10 di Arina Fedorovtseva contro Tenerife IERI ALLE 13:41