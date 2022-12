derby tricolore stupendo, la Block Devils. Nella finale del Mondiale per Club, l'perdere 1-3. Se Alessandro Michieletto (19 punti, con 4 ace) e Matey Kaziyski (16) provano in tutti i modi a evitare il successo sirmaniaco, la coppia formata da Daniele Lavia e Srecko Lisinac stecca quasi completamente la partita, togliendo a Riccardo Sbertoli due fondamentali punti di riferimento offensivi. Al termine di un, la Sir Safety Susa Perugia di coach Andrea Anastasi conquista il primo trofeo internazionale nella storia societaria dei. Nella, l' Itas Trentino lotta infatti ad armi pari per tre set ma, dopo aver vinto con autorità il parziale iniziale, cala pian piano fino a disunirsi quasi completamente nel 4° set per. Se(19 punti, con 4 ace) e(16) provano in tutti i modi a evitare il successo, la coppia formata dae Srecko Lisinac stecca quasi completamente la partita, togliendo adue fondamentali punti di riferimento offensivi.

Se i gialloblù perdono la prima finale della loro storia - dopo cinque trofei alzati al cielo - Perugia si gode invece un roster impareggiabile per qualità e quantità. Coach Anastasi sfrutta la panchina, dando spazio in corso di gara a Oleh Plotnytskyi (15 punti, con 4 ace) e Jesus Herrera Jaime al posto di Kamil Semeniuk e Kamil Rychlicki, e viene ripagato da pallavolisti che sono evidentemente coinvolti appieno in un progetto tecnico riassumibile in una sola frase: cercasi avversari. Oltre al trofeo iridato, i Block Devils conquistano infatti il 20° successo consecutivo da inizio stagione e mantengono un'imbattibilità che dura ormai da mesi. Impressionanti.

La partita

"Ragazzi, se posso, vorrei che murassimo Kaziyski almeno una volta prima della fine". Il senso di una finale stupenda sta completamente in questa richiesta che coach Anastasi rivolge ai suoi pallavolisti durante il timeout chiamato sul 17-13 nel 4° set per interrompere il turno in battuta di Michieletto. In quelle parole c'è la sostanza di una squadra infarcita di talento e fenomeni, costruita per dominare e vincere tutto, ma già talmente affiata da lasciare qualsiasi spettatore senza parole. Non bisogna necessariamente essere esperti di Pallavolo per comprendere quanto questa Perugia sia squadra nel senso più proprio del termine ma, qualora servisse una prova ulteriore a sostegno di tale tesi, basterà riguardare la finale mondiale contro l'Itas. I gialloblù vincono un po' a sorpresa il 1° set (20-25), trascinati da un eterno Marko Podrascanin, il quale legge alla perfezione le idee di Giannelli e opziona benissimo il 1° tempo dei sirmaniaci, ma anche da un Michieletto che si conferma schiacciatore hors catégorie nonostante i ventuno anni appena compiuto. Perugia comincia invece col freno a mano tirato, perché Giannelli sembra soffrire molto lo studio meticoloso che coach Lorenzetti e tutta Trentino hanno fatto su di lui per preparare questa finale, ma in suo aiuto arrivano forze fresche dalla panchina. Semeniuk infatti non incide in attacco e lascia così spazio al braccio pesante di Plotnytskyi, per un cambio di posto 4 che svolta l'inerzia del match. L'Itas comincia a sbagliare un po' troppo dai nove metri e a perdere i rally più lunghi, con Lisinac fin troppo avulso dal gioco e Lavia fermato a soli 2 punti nei set centrali. Soltanto Michieletto può evitare il successo dei Block Devils, ma non da solo.

Il 6+1 ideale del Mondiale per Club

Alessandro Michieletto (Trentino) Miglior schiacciatore Wilfredo Leon (Perugia) Miglior schiacciatore Flavio Gualberto (Perugia) Miglior centrale Marko Podrascanin (Trentino) Miglior centrale Lukinha (Sada Cruzeiro) Miglior centrale Simone Giannelli (Perugia) MVP e miglior palleggiatore Matey Kaziyski (Trentino) Miglior Opposto

Il tabellino

Sir Safety Susa Perugia - Itas Trentino 3-1 (20-25; 25-23; 27-25; 25-19)

Perugia : Giannelli 4, Herrera Jaime 9, Rychlicki 6, Leon 17, Piccinelli (L), Solé n.e., Russo 9, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 1, Plotnytskyi 15, Ropret n.e., Cardenas Morales, Mengozzi n.e. All . Anastasi.

: Giannelli 4, Herrera Jaime 9, Rychlicki 6, Leon 17, Piccinelli (L), Solé n.e., Russo 9, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 1, Plotnytskyi 15, Ropret n.e., Cardenas Morales, Mengozzi n.e. . Anastasi. Trentino: Kaziyski 16, Nelli, D'Heer n.e., Dzavoronok 3, Michieletto 19, Sbertoli 1, Cavuto n.e., Pace (L) n.e., Berger n.e., Depalma n.e., Laurenzano (L), Bristot n.e., Lavia 8, Podrascanin 9, Lisinac 2. All. Lorenzetti.

