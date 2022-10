Mondiali donne

e vede sfumare il sogno. Ad Alpedoorn (Paesi Bassi), le ragazze di coach Mazzanti si arrendono per 3-1 alle verdeoro , che volano in finale aiper la quarta volta nella loro storia dopo essersi imposte col punteggio di. Alle azzurre non bastano i 30 punti di Paola Egonu e i 17 di Miriam Sylla, mentre le sudamericane vengono trascinate dai 20 di Gabi e dallo strapotere a muro di Carol. Riviviamo insieme il meglio di questa sfida.