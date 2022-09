Pallavolo

Caterina Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto e lo sappiamo"

PALLAVOLO, MONDIALI 2022 (F) - Caterina Bosetti, schiacciatrice della Nazionale, in esclusiva a Eurosport.it. Tra la ferita ancora aperta dei Giochi di Tokyo 2020 e il sogno iridato, passando per i suoi eccelsi fondamentali di gioco: "Abbiamo capito che il gruppo conta più di tutto il resto, ma non ci deve essere pressione per una medaglia scontata. Siamo forti, ma non le uniche a esserlo".

00:04:12, 24 minuti fa