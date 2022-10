L'Italvolley femminile deve anzitutto guardare a sé stessa e, laddove ci siano, dovrà affrontare quelle problematiche evidenziate dal Presidente federale Manfredi. Prima di fare ciò, le Azzurre, tutto il movimento e gli appassionati di questo sport devono però godersi il peso di una medaglia che conferma la bontà di questa Nazionale, anche se non tutto è girato alla perfezione nell'ultimo torneo iridato. Confermarsi comunque sul podio mondiale, a distanza di quattro anni dall'argento che aveva consacrato il gruppo delle "ragazze terribili", e soprattutto incamerare l'ennesima medaglia del ciclo-Mazzanti, significa però aver gettato le basi per un futuro sempre più scintillante. Con buona pace di chi è esperto soltanto in una cosa: la critica insensata.

#1 MARINA LUBIAN 8.5 - L'autentica sorpresa di questi Mondiali. Entra stabilmente nel 6+1 quando Cristina Chirichella paga un problema muscolare e non ne esce più. Dominante dai nove metri (7 ace), con una battuta ibrida che le darà enormi soddisfazioni in carriera, presente in 1° tempo e nella fast, per quanto in attacco possa ancora migliorare tanto e al netto di un 47% di eccellenza offensiva che non le rende affatto giustizia. Non vediamo l'ora di vederla nella sua nuova esperienza con l'Imoco Conegliano, in cui potrà apprendere l'arte del centrale dalla fenomenale Robin De Kruijf e ampliare il proprio bagaglio tecnico sotto la guida, sapiente, di un genio quale Daniele Santarelli. SORPRENDENTE.

#3 ALESSIA GENNARI S.V. - Avrebbe potuto essere, ma non è stato. Ovviamente non per colpa sua, visto che, durante questi Mondiali, in posto 4 l'Italvolley ha avuto gerarchie chiare ed evidenti. Rimane un tassello fondamentale di questa Nazionale, tanto per la qualità che riesce a garantire negli allenamenti, quanto per una completezza di fondamentali che la rende autentico jolly perfino quando non viene pescata dal mazzo Azzurro.

#4 SARA BONIFACIO 7 - A differenza di Gennari, la centrale dell'Igor Gorgonzola Novara trova spazio nel successo (3-0) sul Kenya e conferma di possedere tutte le qualità necessarie per rientrare nel "giro" della Nazionale. La concorrenza è però agguerrita, quasi spietata, visto che nel ruolo Chirichella-Danesi sono indiscutibili e il nuovo che avanza risponde ai nomi di Sarah Fahr e Marina Lubian. Bonifacio resta però un elemento decisamente valido: speriamo possa avere un'occasione completa per dimostrarlo. SOLIDA.

#5 OFELIA MALINOV 7.5 - La titolare, almeno nelle idee di coach Mazzanti, resta Orro, ma in questi Mondiali Malinov dimostra di essere ancora tra le migliori palleggiatrici del mondo. Chiamata in causa soprattutto nel successo (3-0) con Porto Rico e poi per qualche side-out decisivo, l'Azzurra non si scompone quasi mai e, a volte, osa più della sua pari ruolo, anche se imputare a Orro ogni colpa possibile senza considerare la qualità in ricezione dell'Italvolley sarebbe ingiusto. A 26 anni è nel pieno della maturazione, peraltro in un ruolo così difficile e particolare: non deve smettere di credere in sé stessa, perché ha tutte le potenzialità per guidare ancora questa Nazionale. PERSEVERANTE.

#6 MONICA DE GENNARO 9.5 - Semplicemente, una sentenza. In ricezione fa un altro sport, in difesa e nelle coperture è, con buona pace del tempo, ancora la migliore al mondo. 168 dig difensive - i salvataggi, spesso in tuffo, per intenderci - col 70% di successo, un'attenzione quasi maniacale su qualsiasi porzione del taraflex Azzurro e un riconoscimento di miglior libero del torneo sfuggito non si sa bene perché, al netto del grande rendimento della serba Teodora Pusic. Resta solo da capire cosa abbiano significato le dichiarazioni rilasciate da Egonu dopo la finale 3°/4° posto: in caso di addio di Moki dalla Nazionale, si trovino abili scultori e le si costruisca subito una statua. ETERNA.

#7 ELEONORA FERSINO 8 - A inizio Mondiali, qualcuno non la riteneva meritevole della convocazione. Lasciando da parte preferenze soggettive, i numeri di Fersino nella stagione 2021-22 sono stati impressionanti, specie in CEV Champions League. Non che Beatrice Parrocchiale o altre giovanissime, ma già grandi, interpreti di questo ruolo abbiano reso meno, questo sia chiaro. Con due soli posti tra le quattordici, la prima difficoltà incontrata da coach Mazzanti è stata proprio quella di dover scegliere. A 22 anni d'età, Fersino ha potuto così saggiare il livello di un Mondiale e ora, insieme a Parrocchiale, è pronta definitivamente a raccogliere il testimone di De Gennaro. FUTURIBILE.

#8 ALESSIA ORRO 7.5 - Finché la ricezione l'ha sorretta, lei ha dato il meglio di sé. Quando invece le compagne hanno sofferto in seconda linea, a Orro è forse mancato quel pizzico di estro necessario per compensare alle difficoltà altrui. In alcune sfide non è stata perfetta e ha forse pagato qualche imprecisione di troppo al palleggio, ma contestualmente è risultata importantissima con altri fondamentali: battuta salto-flot molto efficace, salvataggi difensivi importanti, presenza e solidità a muro, velocità nel ripulire le freeball e nel giocare coi tocchi di seconda. Probabilmente non ha mostrato il meglio di sé o, almeno, non con la continuità richiesta dal torneo iridato, ma guai a definirla inadatta per questa Nazionale. PREZIOSA.

#9 CATERINA BOSETTI 8 - Miglior servizio del torneo (18 ace), qualità impressionanti in ogni fondamentale e, al netto delle difficoltà da posto 4, un ruolo da equilibratrice di questa Nazionale che è tanto evidente, quanto innegabile. Viene criticata - a torto - per le percentuali in attacco e per l'incapacità di alternare la sciabola al fioretto quando c'è da martellare con continuità anziché spingere pallonetti intelligenti ma prevedibili, eppure senza Bosetti l'Italvolley non sarebbe tale. In alcune sfide, va un po' in appannamento, come capitato a tutte le giocatrici di questa competizione tranne la marziana Tijana Boskovic, ma resta un pilastro tecnico di questa squadra. Negarlo è, a oggi, da folli. PALLAVOLISTICAMENTE ONNISCENTE.

#10 CRISTINA CHIRICHELLA 7.5 - Fermata sul più bello da un problema muscolare, patito dopo la sfida con l'Argentina, e chissà come sarebbe finita la semifinale contro il Brasile se anche lei fosse stata a disposizione. Con le ipotesi non si è però mai fatta la storia, pertanto non ci resta che analizzare un torneo in cui Chirichella ha patito qualche difficoltà nella connessione con Orro, specie sulla fast, ma giocato comunque sui soliti livelli di rendimento, riuscendo nell'ormai consueto lavoro a muro e trovando anche buonissimi turni in battuta. Il nuovo che avanza spinge eccome alle sue spalle, eppure la centrale Azzurra sembra non sentire nemmeno il peso derivante dall' essere la più "vecchia" (28 anni) del gruppo. RIMPIANTO.

#11 ANNA DANESI 10 - Fino alla semifinale col Brasile, in lizza ampiamente per il riconoscimento di MVP del torneo. Il che, senza aggiungere altro, basterebbe per far comprendere quanto abbia dominato in questi Mondiali. Soffre un po' soltanto con le verdeoro - come tutte le compagne, del resto - ed è spaziale contro qualsiasi altra squadra, chiudendo col 61% di eccellenza in attacco, 42 muri-punto (compreso quello che certifica la medaglia di bronzo), per andare a prendersi ciò che le era stato ingiustamente negato nel 2018: il riconoscimento di miglior centrale della competizione, stavolta insieme alla brasiliana Ana Carolina. A soli 26 anni, Danesi è destinata a fare la storia dell'Italvolley femminile nel ruolo. MOSTRUOSA.

#14 ELENA PIETRINI 7 - Definirla una "delusione" sarebbe ingiusto e forzato, ma è evidente che da lei ci saremmo aspettati un Mondiale diverso. Bersagliata in ricezione già dalla partita contro Porto Rico, va definitivamente in tilt nelle sfide delle fasi a girone con Paesi Bassi e Brasile, lasciando così spazio alla coppia Bosetti-Sylla. Offensivamente è indiscutibile e non solo perché l'unica in grado di mettere palla (alta) a terra con continuità o per l'extra-rotazione di polso che la rende tanto speciale nel panorama mondiale. In ricezione concede però ancora troppo e, dopo un'annata un po' discontinua, speriamo abbia modo di migliorare sensibilmente per riprendersi così il posto che le spetta: tra le migliori schiacciatrici-ricevitrici a soli 22 anni. DIAMANTE ANCORA GREZZO.

#15 SYLVIA NWAKALOR 7 - Gioca pochissimo soltanto perché davanti ha una delle due opposto più forti al mondo. Ciò nonostante, quando è chiamata in causa non sfigura affatto e si fa apprezzare anche per velocità e traiettorie dei colpi. Nell'ultima Volleyball Nations League ha già dimostrato di valere la titolarità di posto 2, il problema è che, anche in questa zona, una reale concorrenza non esiste nemmeno, visto che Egonu fa quasi sempre un altro sport rispetto al 99.9% delle pallavoliste mondiali.

#18 MIRIAM SYLLA 8.5 - Bersagliata in ricezione, chiamata spesso ad attaccare e sistemare alzate imperfette e, ciò nonostante, anima di un gruppo che, dal suo stabile ingresso nelle rotazioni, cambia evidentemente approccio a livello di attitudine mentale e difensiva. Movimenti quasi felini nell'andare a difendere qualsiasi schiacciata avversaria, senso di orgoglio nel rifilare grandi muri-punto a uno quando il suo attacco in posto 4 risulta meno efficace e continuo. Miriam è tutto questo, ma anche molto di più. Il riconoscimento di miglior banda del torneo - insieme alla meravigliosa Gabi Guimaraes - dovrebbe far capire, a quanti non non hanno trovato un senso al perché abbia giocato così tanto, che forse non comprendono anzitutto la Pallavolo in sé. FONDAMENTALE.

#18 PAOLA EGONU 8.5 - Lasciamo da parte tutto ciò che è successo dopo il 3-0 sugli Stati Uniti e concentriamoci soltanto sul suo rendimento in questi Mondiali. Avrebbe potuto fare ancor più la differenza? Sì. L'ha fatta comunque? Eccome. Miglior realizzatrice del torneo con 275 punti, efficacissima a muro (23) e autrice di ben 8 ace nonostante una battuta cambiata - pare per sua volontà - e resa praticamente inefficace fino alla finale 3°/4° posto. Non è stato il miglior torneo di Egonu, questo è innegabile. Altrettanto certo è però il fatto che, senza di lei, questa Nazionale difficilmente potrebbe ambire a restare sempre ai vertici mondiali. Riconoscerlo non significa affatto fare un torto alle compagne, perché lo stesso vale per Boskovic nella Serbia o per Stysiak nella Polonia. DA TUTELARE.

All. DAVIDE MAZZANTI 8 - Nella vita, figurarsi nello sport, si può sempre fare di meglio. Criticare però un allenatore che ha stabilmente riportato l'Italia tra le 4/5 migliori nazionali del mondo, anche per scelte che vanno un po' in controtendenza rispetto all'evolversi di una singola partita, significa anzitutto peccare di riconoscenza. Il lavoro di coach Mazzanti con questo gruppo è stato finora encomiabile e una semifinale persa - per enormi meriti altrui, oltre che evidenti demeriti propri - non può vanificare l'evoluzione di un percorso che porterà lontano la Nazionale. Se l'obiettivo è Parigi 2024, si lascino allora tempo e modo di ricucire le presunte fratture e di far lavorare uno staff che, alla Pallavolo italiana, sta dando davvero tanto. BERSAGLIATO.

