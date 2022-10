triste mancanza di cultura sportiva che pervade questo Paese. Se a ciò si aggiunge anche il fatto che, nel razzismo riesce comunque a trovare spazio, allora la situazione dell'Italia diventa davvero preoccupante. Lo Nella vita, tutto avremmo potuto immaginare tranne che dover rimarcare, ancora una volta, lache pervade questo Paese. Se a ciò si aggiunge anche il fatto che, nel celebrare il bronzo mondiale di un'Italvolley ormai stabilmente ai vertici mondiali della Pallavolo, ilriesce comunque a trovare spazio, allora ladell'Italia diventa. Lo sfogo di Paola Egonu , l'opposto titolare della Nazionale nonché una delle giocatrici più forti e decisive del mondo, ferma le lancette dell'orologio e ci riporta quasi indietro nel tempo, come se l'evoluzione della società negli ultimi dieci, venti anni non fosse mai avvenuta.

vengono imputate le colpe del k.o. in semifinale, accuse, insinuazioni o rimproveri, significa che la bussola è stata completamente smarrita e si è finiti tutti fuori rotta. Criticare una pallavolista per quanto fa sul taraflex - anche se, nel caso di Egonu, di criticabile ci siano solo piccoli dettagli - è rispettabile; criticare e denigrare una donna per il colore della sua pelle, per le sue opinioni o per le battaglie sociali che porta avanti è invece lo specchio di un Paese ormai fallito, in cui soltanto una tabula rasa potrebbe sistemare qualcosa e far ripartire una società in totale decadimento. Alla stessa Egonudel k.o. in semifinale, quell'1-3 contro il Brasile che tanti non riescono a comprendere e, in modo allucinante, perfino a digerire. Finché le critiche riguardano aspetti tecnici, tale attività di pensiero è legittima e rappresenta, di per sé, il sale del mondo sportivo, finanche della società civile. Quando però gli appunti si trasformano in, significa che la bussola è stata completamente smarrita e si è finiti tutti fuori rotta. Criticare una pallavolista per quanto fa sul taraflex - anche se, nel caso di Egonu, di criticabile ci siano solo piccoli dettagli - è rispettabile;una donna per il, per leo per leche porta avanti è invece lo specchio di un, in cui soltanto unapotrebbe sistemare qualcosa e far ripartire una

Ad

Quando si perde, le critiche ricadono anzitutto su di me. Fa male essere attaccata, anche perché ci metto sempre il cuore e non ho mai mancato di rispetto. Mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana e mi chiedo come mai devo rappresentare gente del genere.

Mondiali donne Paola Egonu si sfoga: "Vengo criticata troppo. Mi serve una pausa" 14 ORE FA

Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana"

Il peso delle critiche

A Paola Egonu, da anni, si imputa di sbagliare sempre troppo nei momenti decisivi. Un climax di critiche che ha raggiunto il suo apice dopo la semifinale contro il Brasile, in cui l'opposto Azzurra ha commesso 19 errori non forzati (16 in attacco, 3 battute sbagliate), compreso quello sull'attacco in parellela che avrebbe potuto portare l'Italvolley avanti 2-1 in termini di set vinti. Numeri alla mano, questa tesi sembrerebbe dimostrata anche dai dati, ma la Pallavolo non è una scienza esatta e la sua comprensione non può limitarsi a un tabellino, per quanto accurato. Le difficoltà del posto 4 italiano nella sfida contro le verdeoro sono state a tutti evidenti. Ciò non significa che la presunta colpa della sconfitta debba essere spostata da Egonu alle varie Caterina Bosetti, Elena Pietrini o Miriam Sylla. Nello sport si dovrebbe infatti imparare a riconoscere anzitutto il valore dell'avversario. Un Brasile che, in quella semifinale, ha giocato una partita ai limiti della perfezione, con una correlazione muro-difesa spaziale e tantissima attenzione in coperture e dig difensive, trascinato dalla classe cristallina di Gabi Guimaraes (una delle due migliori schiacciatrici del torneo, l'altra è Sylla) e dal dominio a muro di Ana Carolina (miglior centrale dei Mondiali insieme ad Anna Danesi).

C'è già chi sostiene che questo Brasile, in pieno ricambio generazionale, non fosse un'avversaria così forte e, a sostegno della sua tesi, porta stavolta lo 0-3 subito in finale per mano della Serbia e di Tijana Boskovic (24 punti). Non si avrà mai la controprova di quale risultato avrebbe ottenuto l'Italia contro la nazionale allenata da Daniele Santarelli eppure, restando sul piano ipotetico, bisogna rimarcare che, nell'ultimo confronto, le Azzurre hanno vinto una finale europea davanti a oltre 20.000 tifosi serbi. Al netto di tutto ciò, valutare gli errori di Egonu quale unica causa di un presunto fallimento iridato - ritenuto tale soltanto da chi è rimasto forse accecato dal dominio, a ogni livello, della Pallavolo italiana nell'estate 2022 e soffre adesso di deliri di onnipotenza - significherebbe negare l'essenza stessa della Pallavolo quale sport di squadra. Egonu sbaglia più di altre opposto? In alcune partite sì. Egonu riesce a fare la differenza più di tutte le altre opposto e al pari di Boskovic? Indubbiamente sì. Questi sono gli unici quesiti cui rispondere. Il resto rappresenta quella ridda di chiacchiere da bar di un popolo che non comprende quanto Paola abbia elevato la qualità della Nazionale italiana, rendendola stabilmente un top-team.

Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto"

L'evoluzione della Pallavolo e l'aspetto tecnico

244 attacchi vincenti, 77 errori e 173 tentativi. In sostanza, in questi Mondiali Egonu ha attaccato qualcosa come 494 palloni, col 49% di eccellenza. Soltanto Britt Herbots, autentica trascinatrice del Belgio, è stata più sovraccaricata dell'Azzurra (507, ma 40% di eccellenza), mentre Boskovic si è fermata a 394 giocando però 4 set in meno rispetto all'Azzurra. Questi dati evidenziano quanto sia ormai fondamentale l'opposto nella Pallavolo contemporanea ma, al contempo, anche l'imprescindibilità di Paola nel 6+1 italiano. Nei momenti di difficoltà, come quelli patiti contro il Brasile, la squadra ha spesso cercato rifugio nel braccio destro di Egonu, per spezzare così anche i blackout che hanno caratterizzato il cammino della Nazionale in questi Mondiali. Evitare di riconoscere che l'Azzurra faccia uno sport a sé rispetto al 99% delle altre pallavoliste, per altezza, qualità e velocità dei colpi, significherebbe davvero non comprendere nemmeno le basi della disciplina sportiva che si tenta di discernere.

Nel valutare quanto successo, un mea culpa deve essere fatto anche dalla stampa, non solo sportiva, italiana. Senza generalizzazione alcuna, il monopolio del risultato ha trasformato l'opinione del giornalista in un sillogismo fallace: se quello aristotelico era composto di premessa maggiore, premessa minore e conclusione, quello attuale pecca della premessa minore e trae la sua conclusione soltanto sulla dicotomia vittoria/sconfitta. Ad aggravare la situazione si aggiunge poi quell'incapacità - non solo italiana e, forse, da riassumere più quale astensione - di affidare al lettore gli strumenti e la qualità necessari per comprendere al meglio ciò di cui si sta parlando/scrivendo, privilegiando quei temi frivoli che oggi vengono cavalcati come le onde sulle coste oceaniche dai surfisti. Si finisce così per far risaltare ciò che ha sempre poca importanza e serietà, venendo pertanto meno al dovere di tutelare la dignità del lavoro giornalistico.

Orro: "Il divertimento è il nostro segreto. Con Egonu che diagonale!"

I social media, così, rappresentano un problema

Ormai è evidente: la società contemporanea non è pronta per il potere di questi nuovi servizi e mezzi di comunicazione. In un internet in cui chiunque si sente libero - e a volte in dovere - di offendere ciò che i suoi sensi riconoscono come presunta diversità, servirebbero leggi precise e un patentino di circolazione. Non è pensabile che un'atleta professionista possa essere bersagliata di commenti beceri, gretti e meschini soltanto perché non è riuscita a ottenere un risultato che tutti avremmo sognato, ma su cui nessuno aveva alcun diritto di potestà. Paola Egonu non ci deve niente, se non il rispetto per la maglia che indossa, così come nessuno sportivo professionista deve alcunché ai suoi tifosi nel momento in cui svolge la sua professione con rispetto per chi lo paga. Il campanilismo italiano, neppure realmente superato con un'Unità d'Italia che tale non sarà mai, nel caso di Egonu sembra annullarsi per lasciare spazio a un altro tipo di divisione, ancora più meschina. Pur essendo nata a Cittadella, Paola non sarebbe infatti italiana perché è nera, ha fatto coming-out e sostiene battaglie civili di inclusione e parità. A tanti, tutto questo non piace ed essi non ci pensano certo due volte nel farlo notare alla diretta interessata e al resto del mondo.

Questo odio per la diversità, secondo alcuni esistente dalla notte dei tempi, riesce sempre più ad acuirsi anche all'interno di un mondo in cui fare distinzioni tra noi, voi e loro è ormai diventato tanto anacronistico quanto perpetuato. Veramente riusciamo a essere così stupidi da domandare a un essere umano - prima ancora che a una sportiva - se sia italiano visto il colore della sua pelle? Davvero non siamo in grado di lasciare a tutti gli altri quella libertà di scelta (e di parola) che ci permette di sfogare le nostre frustazioni riversando odio sui social e nella società? Realmente siamo ancora schiavi di logiche quasi ottocentesche, di un classismo imperante? Si noti bene che queste domande verrebbero poste anche se il soggetto dello sfogo fosse un uomo bianco, eterosessuale e per nulla impegnato socio-politicamente, onde sgomberare il campo da potenziali (e demenziali) risposte con poco merito. Se a tali quesiti, nella nostra mente, la risposta è sempre e soltanto sì, significa che la società italiana necessita di un profondo ripensamento, che parta anzitutto dall'educazione delle nuove generazioni e dal rendere quelle più vecchie al passo coi tempi, non per obbligo ma per equità. In caso contrario, la barbarie culturale è ciò che ci resta, ciò che ci attende. Allora, il non rivedere Paola Egonu con la maglia Azzurra diventerebbe soltanto uno sbiadito ricordo nel nulla incontrastato di un popolo che ha rifiutato, con coscienza, di evolversi.

Chirichella: "C’è grande consapevolezza, non sarà come Tokyo 2020"

Mondiali donne Egonu-shock: "Mi hanno chiesto perché sono italiana, è l'ultima partita" 15 ORE FA