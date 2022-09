titolo mondiale che manca dal lontano 2002. Nella rassegna iridata che si svolgerà tra Paesi Bassi e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre prossimi, le Azzurre partono coi favori del pronostico dopo lo Brasile, Serbia, Stati Uniti e Turchia. Dopo il grandioso trionfo dell'Italvolley maschile di coach Fefè De Giorgi , l'Italia femminile allenata da Davide Mazzanti prova a replicare quanto fatto dai compagni di Nazionale e a riportare a casa unche manca dal lontano. Nella rassegna iridata che si svolgerà tra Paesi Bassi e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre prossimi, lepartono coidopo lo stupendo successo nell'ultima Volleyball Nations League , ma le avversarie non mancano affatto, a comiciare da

L'Italia è stata inserita nel Gruppo A, insieme a Belgio, Camerun, Kenya, Paesi Bassi e Porto Rico. In caso di qualificazione alla fase successiva, cui accedono le prime quattro squadre di ogni girone, le Azzurre incontreranno le migliori quattro formazioni del Gruppo D: salvo cataclismi pallavolistici, quasi sicuramente Brasile, Cina e Giappone, con Argentina e Repubblica Ceca a giocarsi l'ultimo posto utile per accedere alla seconda fase, sempre con girone all'italiana e gara unica. L'Italvolley esordirà sabato 24 settembre 2022 contro il Camerun (25° del ranking FIVB). Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili su questa partita.

Ad

Chirichella: "C'è grande consapevolezza, non sarà come Tokyo 2020"

Italia - Camerun: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Camerun, 1° turno del Gruppo A dei Mondiali 2022, si giocherà sabato 24 settembre, alle ore 15:00, sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

Sabato 24 settembre 2022, ore 15:00: Italia - Camerun

- Camerun Lunedì 26 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Porto Rico

- Porto Rico Martedì 27 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Belgio

- Belgio Giovedì 29 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Kenya

- Kenya Domenica 2 ottobre 2022, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia

Danesi: "Italvolley spot per la Pallavolo. Siamo un gruppo unito"

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Egonu: "Obiettivi Mondiali e Olimpiadi. Sono grata a Conegliano"

