Dopo il buon esordio, col netto 3-0 rifilato al Camerun, l'Italvolley di coach Davide Mazzanti ritorna sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi) per il 2° turno del Gruppo A dei Mondiali 2022 femminili. Ad aspettare le Azzurre c'è Porto Rico - che, nella prima giornata, ha perso 0-3 contro il Belgio di Britt Herbots (25 punti) - nazionale che occupa attualmente il 19° posto nel ranking mondiale FIVB e che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile nel cammino delle "ragazze terribili".

Nella prima sfida iridata, l'Italia non ha dovuto inserire le marce alte del proprio motore per avere la meglio di una squadra troppo giovane e inesperta. Il quoziente punti (1.973) con cui l'Italia occupa il 1° posto nel Gruppo A, è indicatore molto chiaro dei differenti valori sul taraflex nella sfida contro il Camerun. Il match con Porto Rico, in programma per lunedì 26 settembre dalle ore 18:00, sarà invece un po' più utile per testare la condizione atletica delle Azzurre e, magari, valutare anche come sta procedendo il recupero di Elena Pietrini, fermata dopo la VNL da un problema alla schiena e rimasta a guardare le compagne nel corso dell'esordio iridato.

Italia - Porto Rico: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Porto Rico, 2° turno del Gruppo A dei Mondiali 2022, si giocherà lunedì 26 settembre, alle ore 18:00, sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

Sabato 24 settembre 2022, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT Lunedì 26 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Porto Rico

- Porto Rico Martedì 27 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Belgio

- Belgio Giovedì 29 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Kenya

- Kenya Domenica 2 ottobre 2022, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

