Italvolley conosce il sapore amaro della prima sconfitta ai 2-3 (15-17) contro un Brasile dai due volti, trascinato soprattutto dalle sbracciate incredibili di Gabi Guimaraes (30 punti) e dall'enorme presenza, sotto rete, di Ana Carolina, ma per la Nazionale non sono pochi i rimpianti. Paola Egonu chiude con 37 punti, ma nella sua prova ci sono anche 12 errori in attacco e 7 battute sbagliate, mentre le schiacciatrici di posto 4 non riescono a mettere palla a terra con continuità e privano Alessia Orro - oggi non del tutto precisa al palleggio - di opzioni vitali per il gioco di questa squadra. Al termine di una partita durata oltre due ore e mezza, l'conosce il sapore amaro dellaai Mondiali femminili 2022 . Le Azzurre di coach Mazzanti perdono infatticontro undai due volti, trascinato soprattutto dalle sbracciate incredibili di(30 punti) e dall'enorme presenza, sotto rete, di, ma per la Nazionale non sono pochi i rimpianti.chiude con, ma nella sua prova ci sono anche 12 errori in attacco e 7 battute sbagliate, mentre le schiacciatrici di posto 4 non riescono a mettere palla a terra con continuità e privano- oggi non del tutto precisa al palleggio - di opzioni vitali per il gioco di questa squadra.

Anna Danesi si conferma invece imprescindibile per l'Italvolley, non soltanto per i 13 punti (5 muri-punto), mentre Miriam Sylla, chiamata a sostituire una Caterina Bosetti stranamente in difficoltà, fa la differenza con difese spettacolari e buona qualità in ricezione nel momento in cui il Brasile riesce a martellare meglio dai nove metri. Azzurre che restano comunque al 1° posto del Gruppo E, visto il punto guadagnato oggi, ma che devono già resettare mente e corpo in vista della sfida di mercoledì 5 ottobre contro il Giappone (alle ore 14:15).

La partita

A breve il report completo della sfida...

Il tabellino

Italia - Brasile 2-3 (20-25; 25-22; 25-22; 21-25; 15-17)

Italia : Lubian, Gennari (L) n.e., Bonifacio n.e., Malinov, De Gennaro (L), Fersino, Orro 2, Bosetti 5, Chirichella 6, Danesi 13, Pietrini 11, Nwakalor n.e., Sylla 6, Egonu 37. All . Mazzanti.

: Lubian, Gennari (L) n.e., Bonifacio n.e., Malinov, De Gennaro (L), Fersino, Orro 2, Bosetti 5, Chirichella 6, Danesi 13, Pietrini 11, Nwakalor n.e., Sylla 6, Egonu 37. . Mazzanti. Brasile: Gattaz 10, Gambatto n.e., Ana Carolina 14, Zalewski 7, Nyeme (L), Rosamaria, Macris 1, Ratzke, Gabi 30, Araujo (L), Viezel n.e., Kisy 2, Tainara 13, Teixeira 1. All. Zé Roberto.

