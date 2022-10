Serbia di coach Daniele Santarelli si conferma sul trono mondiale, per uno strepitoso bis consecutivo di ori iridati! Trascinata da una 240 punti e il 55.6% di eccellenza in attacco - la nazionale serba supera infatti 3-0 il Brasile di Zé Roberto e resta campionessa del mondo, bissando così il successo del 2018 con l'autorità delle squadre destinate a fare la storia della Pallavolo. L'opposto chiude con 24 punti e si prende, con pieno merito, anche il titolo di MVP dei Mondiali, arrivando al 4° oro e alla decima medaglia conquistati con la Serbia. Ladi coach Daniele Santarelli si conferma sul, per uno strepitoso bis consecutivo di ori iridati! Trascinata da una Tijana Boskovic semplicemente irreale in questo torneo - concluso cone il 55.6% di eccellenza in attacco - la nazionale serbainfattidi Zé Roberto e resta campionessa del mondo, bissando così il successo del 2018 con l'autorità delle squadre destinate a fare la storia della Pallavolo. L'opposto chiude cone si prende, con pieno merito, anche il titolo di, arrivando ale allaconquistati con la Serbia.

4° k.o. in altrettante finali iridate, una sorta di maledizione che continua per una nazionale comunque fortissima, al netto dell'evidente ricambio generazionale, e allenata in maniera praticamente perfetta da un santone di questo sport. Dal canto suo, coach Santarelli si gode un altro capolavoro dopo il bronzo conquistato nella Maja Ognjenovic in palleggio - per quanto concordata con la giocatrice - permette infatti a Bojana Drca di conquistare il riconoscimento di miglior palleggiatrice in un Mondiale a 34 anni d'età e di trascinare le compagne in un torneo giocato su livelli eccelsi di rendimento. Per il Brasile matura invece ilin, una sorta di maledizione che continua per una nazionale comunque fortissima, al netto dell'evidente ricambio generazionale, e allenata in maniera praticamente perfetta da un santone di questo sport. Dal canto suo, coach Santarelli si gode un altro capolavoro dopo il bronzo conquistato nella Volleyball Nations League 2022 . La scelta di non puntare suin palleggio - per quanto concordata con la giocatrice - permette infatti adi conquistare il riconoscimento diin un Mondialed'età e di trascinare le compagne in un torneo giocato su livelli eccelsi di rendimento.

Ad

Mondiali donne Ecco la Serbia di coach Santarelli: c'è Boskovic, non Ognjenovic 20/09/2022 ALLE 17:35

Mondiali dominati da una squadra che è capitanata da una marziana. Boskovic disputa infatti un torneo in cui mette in dubbio la sua stessa esistenza umana, trascendendo i limiti di uno sport in cui nessun'altra pallavolista, a oggi, riuscirebbe a risultare inarrestabile come lei e ridando linfa vitale al duello a distanza con Paola Egonu. Una rivalità sana, beninteso, da non analizzare soltanto per sostenere quale delle due sia la migliore - oggettivamente, in questo torneo iridato, la serba ha dominato qualsiasi partita e non riconoscerlo significherebbe essere intellettualmente disonesti - bensì da sfruttare per godersi due fenomene generazionali nello stesso momento. Boskovic è però soltanto la punta di diamante di una squadra che vanta anche l'esperienza e la versatilità di Jovana Stevanovic al centro della rete e i super interventi difensivi della libero Teodora Pusic, arrivata in stato di grazia all'appuntamento più importante della stagione. Una nazionale, la Serbia, che resta ai vertici mondiali della Pallavolo ormai da oltre un decennio considerando che dal 2011, su dodici tornei FIVB tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, il podio è mancato soltanto ai Giochi di Londra 2012, agli Europei 2013 e ai Mondiali 2014. Numeri senza senso.

Il tabellino

Brasile - Serbia 0-3 (24-26; 22-25; 17-25)

Brasile : Gattaz 4, Gambatto n.e., Ana Carolina 9, Zalewski, Nyeme (L), Rosamaria 4, Macris, Ratzke, Gabi 9, Araujo (L) n.e., Viezel n.e., Kisy 1, Tainara 5, Teixeira 9. All . Zé Roberto.

: Gattaz 4, Gambatto n.e., Ana Carolina 9, Zalewski, Nyeme (L), Rosamaria 4, Macris, Ratzke, Gabi 9, Araujo (L) n.e., Viezel n.e., Kisy 1, Tainara 5, Teixeira 9. . Zé Roberto. Serbia: Busa 8, Lazovic, Drca 6, Popovic 7, Mirkovic n.e., Mihajlovic 5, Pusic (L), Bjelica n.e., Aleksic n.e., Stevanovic 11, Jegdic (L) n.e., Boskovic 24, Milenkovic, Lozo 7. All. Santarelli.

Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana"

Pallavolo L'Eczacibasi vince la CEV Cup, con Ognjenovic MVP 22/03/2022 ALLE 20:10