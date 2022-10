Italvolley comanda il Gruppo E della seconda fase dei Mondiali femminili 2022, grazie a 6 successi (su 7 sfide) e 19 punti in classifica. Nell'ultimo turno, le Azzurre hanno loro vera Pallavolo dopo le evidenti formula alquanto machiavellica della rassegna iridata. L'comanda ildella seconda fase dei Mondiali femminili 2022, grazie a(su 7 sfide) ein classifica. Nell'ultimo turno, le Azzurre hanno rimontato e poi travolto 3-1 il Giappone , mostrando sprazzi delladopo le evidenti difficoltà patite nel k.o. col Brasile . Adesso rimangono due partite, prima della fase a eliminazione diretta che si giocherà peraltro con alcune delle stesse avversarie di questo Gruppo E a causa di unaalquanto machiavellica della rassegna iridata.

La prima di queste due sfide rimanenti dovrà essere giocata venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 17:15, contro l'Argentina. L'Albiceleste, numero 18 del ranking mondiale, è una squadra in cui figurano alcune ex conoscenze della Serie A1 femminile - su tutte Yamila Nizetich, schiacciatrice con un passato a Pesaro, Novara e Cuneo - e Daniela Bulaich Simian, nuovo martello della Hermaea Olbia in Serie A2. La nazionale allenata da Hernan Josué Ferraro è squadra giovane ma comunque da non sottovalutare, per quanto, in quattro sfide finora giocate contro i "top team", abbia sempre perso e portato a casa soltanto un set (contro i Paesi Bassi). Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili sulla sfida tra Italia e Argentina.

Ad

Danesi: "Italvolley spot per la Pallavolo. Siamo un gruppo unito"

Mondiali donne L'Italia rimonta e poi surclassa 3-1 il Giappone: Sylla MVP 6 ORE FA

Italia - Argentina: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Argentina, 3° turno del Gruppo E dei Mondiali 2022, si giocherà venerdì 7 ottobre, alle ore 17:15, sul taraflex di Rotterdam (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre, ore 18:00: Italia - Kenya 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Kenya | LIVE-BLOG | REPORT 2 ottobre, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia 1-3 | LIVE-BLOG | REPORT

| LIVE-BLOG | REPORT 4 ottobre, ore 17:15: Italia - Brasile 2-3 | LIVE-BLOG | REPORT

- Brasile | LIVE-BLOG | REPORT 5 ottobre, ore 14:15: Italia - Giappone 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Giappone | LIVE-BLOG | REPORT 7 ottobre, ore 17:15: Italia - Argentina

- Argentina 8 ottobre, ore 13:30: Italia - Cina

Chirichella: "C’è grande consapevolezza, non sarà come Tokyo 2020"

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Orro: "Il divertimento è il nostro segreto. Con Egonu che diagonale!"

Mondiali donne Italia-Giappone, altro big match iridato: quando e dove vederla IERI ALLE 19:04