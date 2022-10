5 vittorie conquistate in altrettante sfide giocate sul taraflex del GelreDome di Arnhem (Paesi Bassi) - e con 15 set vinti a fronte di soli 2 persi, oltre al miglior quoziente punti (1.314) tra tutte e ventiquattro le nazionali partecipanti - l'Italvolley femminile si prepara alla formula davvero particolare quella della competizione, visto che le quattro migliori classificate del Gruppo A affronteranno, in un nuovo girone all'italiana, le quattro migliori del Gruppo D, dando così vita al nuovo Gruppo E composto, in rigoroso ordine di classifica, da: Italia, Cina, Belgio, Giappone, Brasile, Paesi Bassi, Porto Rico e Argentina. Dopo aver vinto il Gruppo A , conconquistate in altrettante sfide giocate sul taraflex del GelreDome di Arnhem (Paesi Bassi) - e con 15 set vinti a fronte di soli 2 persi, oltre al(1.314) tra tutte e ventiquattro le nazionali partecipanti - l'femminile si prepara alla seconda fase dei Mondiali 2022 . Unadavvero particolare quella della competizione, visto che le quattro migliori classificate del Gruppo A affronteranno, in un, le quattro migliori del Gruppo D, dando così vita al nuovocomposto, in rigoroso ordine di classifica, da: Italia, Cina, Belgio, Giappone, Brasile, Paesi Bassi, Porto Rico e Argentina.

mantiene infatti i risultati accumulati nella prima fase e affronterà, in questo secondo girone, soltanto le 4 nazionali non ancora affrontate. Stando al calendario, per le "ragazze terribili" sarà così sfida a Brasile, Giappone, Argentina e Cina. Primo avversario è proprio quel Brasile battuto 3-0 nella sempre ostica e non soltanto per le 4 medaglie iridate già conquistate (argenti nel 1994, 2006 e 2010, bronzo nel 2014). La nazionale allenata da Zé Roberto può infatti contare sul talento della schiacciatrice Gabi Guimaraes, MVP dell'ultima Champions League vinta col VakifBank e futura compagna di Paola Egonu nei club, sulla spaventosa presenza a muro di Ana Carolina, sull'estro in regia di Mácris Carneiro e su un gruppo molto versatile. Spiccano le assenze di Ana Cristina de Souza (classe 2004) e nuova stellina della Pallavolo mondiale, che non partecipa a questa rassegna iridata per motivi personali, e di Júlia Bergmann, altro talento in rampa di lancio (classe 2001), ma il Brasile resta una formazione fortissima, che finora ha perso soltanto contro il Giappone (1-3). Ogni squadrainfatti inella prima fase e affronterà, in questo secondo girone, soltanto le 4 nazionali non ancora affrontate. Stando al calendario, per le "" sarà così sfida a Brasile, Giappone, Argentina e Cina. Primo avversario è proprio quelnella finale di Volleyball Nations League , ma squadrae non soltanto per le 4 medaglie iridate già conquistate (argenti nel 1994, 2006 e 2010, bronzo nel 2014). La nazionale allenata dapuò infatti contare sul talento della schiacciatrice, MVP dell'ultima Champions League vinta col VakifBank e futura compagna dinei club, sulla spaventosa presenza a muro di, sull'estro in regia die su un gruppo molto versatile. Spiccano ledi(classe 2004) e nuova stellina della Pallavolo mondiale, che non partecipa a questa rassegna iridata per motivi personali, e di, altro talento in rampa di lancio (classe 2001), ma il Brasile resta una formazione fortissima, che finora hacontro il

Ad

Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto"

Mondiali donne Pietrini-Danesi spaziali, l'Italia travolge 3-1 i Paesi Bassi 6 ORE FA

Italia - Brasile: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Brasile, 1° turno del Gruppo E dei Mondiali 2022, si giocherà martedì 4 ottobre, alle ore 17:15, sul taraflex di Rotterdam (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre, ore 18:00: Italia - Kenya 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Kenya | LIVE-BLOG | REPORT 2 ottobre, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia 1-3 | LIVE-BLOG | REPORT

| LIVE-BLOG | REPORT 4 ottobre, ore 17:15: Italia - Brasile

- Brasile 5 ottobre, ore 14:15: Italia - Giappone

- Giappone 7 ottobre, ore 17:15: Italia - Argentina

- Argentina 8 ottobre, ore 13:30: Italia - Cina

Orro: "Il divertimento è il nostro segreto. Con Egonu che diagonale!"

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Danesi: "Italvolley spot per la Pallavolo. Siamo un gruppo unito"

Mondiali donne Paesi Bassi-Italia, in palio il 1° posto: quando e dove vederla 30/09/2022 ALLE 14:59