Missione compiuta! Col successo (3-0) sull'Argentina, l'Italvolley femminile ha conquistato i quarti di finale dei Mondiali 2022 e centrato il 7° successo in otto sfide iridate finora disputare: l'unico k.o. risale infatti al tie-break contro il Brasile, al termine di una gara determinata soprattutto dai troppi errori non forzati comessi dalle Azzurre. Il cammino della Nazionale nella seconda fase di questo torneo iridato non si è però concluso con la sfida all'Albiceleste, dal momento che manca ancora il big match contro la Cina.

La sfida, in programma sabato 8 ottobre alle ore 13:30 sul taraflex dell'Ahoy Arena di Rotterdem, sarà infatti decisiva per il primato nel Gruppo E - che comprende anche Argentina, Belgio, Brasile, Giappone, Paesi Bassi e Porto Rico - ma non per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Alle Azzurre servono due punti per la matematica certezza del 1° posto, dal momento che il Brasile è a quota 17 punti in classifica ma deve ancora giocare due gare (contro Paesi Bassi e Belgio) e potrebbe quindi arrivare a 23 in caso di doppio successo netto. Potrebbe così bastare anche una vittoria al tie-break, ma l'Italia è ora chiamata a mostrare con continuità il suo vero volto, per mettere in chiaro a qualsiasi avversaria che l'obiettivo, mai nascosto, è quello di tornare sul podio iridato dopo ventidue anni di assenza.

Ad

Orro: "Il divertimento è il nostro segreto. Con Egonu che diagonale!"

Italia - Cina: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Cina, 5° turno del Gruppo E dei Mondiali 2022, si giocherà sabato 8 ottobre, alle ore 13:30, sul taraflex dell'Ahoy Arena Rotterdam (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre, ore 18:00: Italia - Kenya 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Kenya | LIVE-BLOG | REPORT 2 ottobre, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia 1-3 | LIVE-BLOG | REPORT

| LIVE-BLOG | REPORT 4 ottobre, ore 17:15: Italia - Brasile 2-3 | LIVE-BLOG | REPORT

- Brasile | LIVE-BLOG | REPORT 5 ottobre, ore 14:15: Italia - Giappone 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Giappone | LIVE-BLOG | REPORT 7 ottobre, ore 17:15: Italia - Argentina 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Argentina | LIVE-BLOG | REPORT 8 ottobre, ore 13:30: Italia - Cina, diretta TV su Rai 2 e Sky Sport Uno (201).

Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto"

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Danesi: "Italvolley spot per la Pallavolo. Siamo un gruppo unito"

