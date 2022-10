Cina di coach Cai Bin. Nei quarti di finale, la machiavellica formula del torneo iridato ci consegna infatti un rematch tra queste due nazionali, dopo che le "ragazze terribili", allenate da Davide Mazzanti, hanno travolto le pallavoliste cinesi coi 27 punti di una scatenata Paola Egonu. Sfida tutt'altro che semplice e piena di insidie, da non valutare alla luce del netto successo incamerato qualche giorno fa. Complice il netto successo del Giappone sui Paesi Bassi, a distanza di quattro giorni dal 3-0 con cui l'Italvolley ha terminato la seconda fase dei Mondiali femminili 2022 , sarà di nuovo sfida tra le Azzurre e ladi coach Cai Bin. Nei quarti di finale, la machiavellica formula del torneo iridato ci consegna infatti un rematch tra queste due nazionali, dopo che le "", allenate da Davide Mazzanti, hanno travolto le pallavoliste cinesi coidi una scatenata. Sfida tutt'altro che semplice e piena di insidie, da non valutare alla luce del netto successo incamerato qualche giorno fa.

Come nella precedente gara, contro la Cina servirà un'Italia perfetta a 360°. Grande attenzione nella correlazione muro-difesa, mix di efficacia, intensità e precisione dai nove metri, ricezione precisa e continua per permettere ad Alessia Orro di giocare veloce al centro con la coppia di centrali. Ad affiancare Anna Danesi, nel ruolo, potrebbe esserci nuovamente Marina Lubian, stante il problema muscolare patito da Cristina Chirichella e l'ottimo impatto che la nuova centrale di Conegliano ha avuto proprio nella sfida contro la Cina (9 punti, con 7/8 in attacco). La nazionale cinese, oggi, ha invece superato 3-0 il Belgio della devastante Britt Herbots. La schiacciatrice classe 1999 termina così il Mondiale con 222 punti (203 attacchi), confermando di avere potenzialità pressoché inestimabili.

Italia - Cina: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Cina, quarto di finale dei Mondiali 2022, si giocherà martedì 11 ottobre, alle ore 17:00, sul taraflex di Apeldoorn (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre, ore 18:00: Italia - Kenya 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Kenya | LIVE-BLOG | REPORT 2 ottobre, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia 1-3 | LIVE-BLOG | REPORT

| LIVE-BLOG | REPORT 4 ottobre, ore 17:15: Italia - Brasile 2-3 | LIVE-BLOG | REPORT

- Brasile | LIVE-BLOG | REPORT 5 ottobre, ore 14:15: Italia - Giappone 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Giappone | LIVE-BLOG | REPORT 7 ottobre, ore 17:15: Italia - Argentina 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Argentina | LIVE-BLOG | REPORT 8 ottobre, ore 13:30: Italia - Cina 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Cina | LIVE-BLOG | REPORT 11 ottobre, ore 20:00: Italia - Cina, diretta TV su Rai 2 e Sky Sport Uno (201)

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

