Italvolley ha finora conosciuto soltanto il sapore dolce della vittoria ai Belgio: molte difficoltà, ma anche dall'incredibile orgoglio mostrato dalle "ragazze terribili" di coach Davide Mazzanti. L'Italia è così in testa al Gruppo A, con 9 punti conquistati in tre partite (un solo set perso) e ora attende la sfida contro il Kenya, in programma giovedì 29 settembre 2022 alle ore 18:00 sul taraflex del Gelredome di Arnhem (Paesi Bassi). L'ha finora conosciuto soltanto il sapore dolce della vittoria ai Mondiali femminili 2022 , in corso di svolgimento tra Paesi Bassi e Polonia. Le Azzurre hanno infatti vinto anche contro il un successo (3-1) in rimonta , al termine di una sfida caratterizzata da, ma anche dall'incredibile orgoglio mostrato dalle "" di coach Davide Mazzanti. L'Italia è così, con 9 punti conquistati in tre partite (un solo set perso) e ora attende, in programma giovedì2022 allesul taraflex del Gelredome di Arnhem (Paesi Bassi).

Nella terza giornata di gare, la nazionale allenata da coach Luizomar De Moura ha conquistato la prima vittoria, superando 3-0 il Camerun (25-20; 27-25; 25-19) dopo i netti k.o., entrambi per 0-3, incassati contro Paesi Bassi e Belgio. Il Kenya è attualmente al 29° posto nel ranking mondiale FIVB (135 punti) e si affida soprattutto ai colpi di Sharon Chepchumba Kiprono, opposto classe 1998 che sta viaggiando a 12.7 punti di media in questa rassegna iridata. Ostacolo tutt'altro che insormontabile per l'Italvolley, ma sfida comunque da non sottovalutare a priori e da vincere col miglior quoziente-punti possibile, visto che i risultati ottenuti nella prima fase saranno validi anche durante la seconda, in cui le Azzurre affronteranno le 4 migliori classificate del Gruppo D (quasi certamente Brasile, Cina e Giappone). Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili sulla partita tra Italia e Kenya.

Ad

Chirichella: "C’è grande consapevolezza, non sarà come Tokyo 2020"

Mondiali donne L'Italvolley è immortale e supera 3-1 il Belgio 3 ORE FA

Italia - Kenya: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Kenya, 4° turno del Gruppo A dei Mondiali 2022, si giocherà giovedì 29 settembre, alle ore 18:00, sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi). La partita sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201), ma anche in LIVE-Streaming su Raiplay, SkyGo, NOW TV e Volleyballworld.tv. Eurosport.it vi offrirà ovviamente la diretta scritta dell'incontro, oltre ad approfondimenti post gara.

Il calendario dell'Italvolley

24 settembre 2022, ore 15:00: Italia - Camerun 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Camerun | LIVE-BLOG | REPORT 26 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Porto Rico 3-0 | LIVE-BLOG | REPORT

- Porto Rico | LIVE-BLOG | REPORT 27 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Belgio 3-1 | LIVE-BLOG | REPORT

- Belgio | LIVE-BLOG | REPORT 29 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Kenya

- Kenya 2 ottobre 2022, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia

Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto"

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Danesi: "Italvolley spot per la Pallavolo. Siamo un gruppo unito"

Mondiali donne Italia-Belgio, 1° big match mondiale: quando e dove vederlo IERI ALLE 19:25