Nemmeno 17 ore per recuperare le energie e ripensare agli errori commessi nel k.o. al tie-break contro il Brasile, eppure l'Italvolley si gode il 6° successo ai Mondiali femminili 2022. Le Azzurre surclassano infatti 3-1 il Giappone, anche se partono col freno a mano tirato e concedono il 1° set (20-25) a causa dei soliti errori non forzati (6 nella frazione, soltanto 16 a fine gara), soffrendo tantissimo le qualità difensive delle nipponiche e faticando molto in ricezione. Nel set successivo arriva però la svolta, con la capitana Miriam Sylla a suonare la carica. La nuova schiacciatrice della Vero Volley Monza è autentica trascinatrice della Nazionale, tenendo benissimo in ricezione, difendendo qualsiasi attacco, specie della coppia Inoue-Ishikawa, e martellando in banda con qualità ed eccellente varietà di colpi.

Sylla chiude con 13 punti (3 muri), gli stessi di una Anna Danesi finalmente cercata spesso nei 1° tempi. La centrale Azzurra ne mette a terra (letteralmente) 11 su 12 tentati e si conferma imprescindibile per una Italvolley che, ovviamente, ringrazia anche i 26 punti di Paola Egonu e la solita qualità diffusa di Caterina Bosetti, quest'ultima molto in difficoltà nel 1° set ma abilissima a riprendersi e tornare a giocare una Pallavolo essenziale dal successivo. Adesso un giorno di riposo, poi la partita di venerdì 7 ottobre (ore 17:15) contro la modesta Argentina: un impegno da non sottovalutare, ma a cui l'Italia arriva con la consapevolezza di poter giocare quella Pallavolo devastante che le ha consentito di vincere la Volleyball Nations League 2022. Confermato il primato nel Gruppo E, con 19 punti, a prescindere da quali risultati matureranno nelle altre sfide di questo 2° turno della seconda fase.

La partita

Finalmente sprazzi di vera Italvolley, sul taraflex di Rotterdam e contro un Giappone che, è bene ricordarlo, aveva superato 3-1 il Brasile nella prima fase. Le nipponiche pagano sicuramente l'assenza della loro capitana - Sarina Koga, ancora alle prese con problemi a una caviglia - ma giocano in un modo che, almeno nel 1° set, mette in grande crisi il 6+1 Azzurro. Coach Mazzanti lascia fuori Elena Pietrini, dopo il passaggio a vuoto patito contro il Brasile, preferendole Sylla da affiancare a Bosetti in posto 4, ma per il resto non cambia nulla rispetto al k.o. contro le verdeoro. L'inizio del match sembra ricordare molto da vicino la gara di ieri, con un Giappone che difende qualsiasi attacco italiano, lavora molto bene con la coppia Inoue-Ishikawa (13 punti in due nel set iniziale) e mette in crisi il muro della Nazionale con sagaci mani-fuori. Il 20-25 della prima frazione - anche per le facce che si vedono nella metà campo italiana - potrebbe spezzare le resistenze, anzitutto mentali, di qualsiasi squadra, ma non di questa Italia. Sylla comincia allora a fare la differenza in difesa, mentre la ricezione di tutte le Azzurre sale di tono e Orro osa nel cercare di più il gioco veloce al centro anche nei momenti in cui non si trova con palla in mano per l'alzata. Al resto, ci pensa ovviamente lo strapotere atletico di Egonu, la quale passa sistematicamente sopra al muro giapponese e comincia a sfruttare la parallela che le avversarie le lasciano aperta, anziché proseguire con diagonali strette ben più congeniali all'idea di Pallavolo tipica della squadra allenata da coach Masayoshi Manabe.

Finalmente Cristina Chirichella inizia a trovare grande feeling col servizio salto-flot, mandando in tilt la ricezione giapponese e aprendo quei break con cui l'Italia fa la differenza per poi dominare la sfida a 360°. A inizio terzo set, il parziale di 7-0 avviene però col turno di Orro dai nove metri e i colpi devastanti di Egonu da posto 2. L'opposto Azzurra, dopo aver scaldato il braccio, realizza ben 9 punti nel set, non lasciando scampo alla correlazione muro-difesa avversaria. In questo fondamentale, l'Italia sale incredibilmente di colpi e per il Giappone diventa quasi un'impresa mettere palla a terra: Chirichella invade tanto e bene a rete, Danesi è la solita certezza e Sylla manda fuorigiri Kotona Hayashi, l'unica schiacciatrice capace di tenere un buon rendimento in attacco dopo il 1° set. Le Azzurre si divertono, fanno rapidamente "cambio-palla" e, a tratti, giocano nello stesso modo delle sfide stravinte in VNL, aggiudicandosi qualsiasi rally lungo con una coralità impressionante. 3° e 4° set danno appieno la misura delle potenzialità - fino a oggi inespresse - di questa Nazionale, senza però far pensare che anche le prossime sfide si evolveranno in questo modo. Affrontare nazionali asiatiche è sempre complicato per una squadra meno abituata a scambi lunghi e combattuti ma, come successo per l'Italvolley di Fefè De Giorgi, anche l'Italia femminile si sta abituando a diventare una formazione capace di attendere e rigiocare, prima di trovare il petrolio sotto al taraflex avversario. Ora una giornata intera di pausa, utile soltanto a ritrovare energie dal momento che la compattezza del gruppo Azzurro è fuori discussione. Poi la già citata partita con l'Argentina e, sabato 8 ottobre alle ore 13:30 italiane, il big match con la Cina per suggellare il primato. Attenzione però, perché le avversarie di ottavi e quarti di finale usciranno sempre da questo Gruppo E, a causa di una formula completamente machiavellica della rassegna iridata. Vincere aiuta comunque a vincere, a prescindere da quale sia la nazionale da affrontare nel prossimo turno.

Il tabellino

Italia - Giappone 3-1 (20-25: 25-20; 25-14; 25-15)

Italia : Lubian, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro (L) , Fersino (L) n.e., Orro 1, Bosetti 12, Chirichella 10, Danesi 13, Pietrini , Nwakalor n.e., Sylla 13, Egonu 26. All . Mazzanti.

: Lubian, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., De Gennaro (L) , Fersino (L) n.e., Orro 1, Bosetti 12, Chirichella 10, Danesi 13, Pietrini , Nwakalor n.e., Sylla 13, Egonu 26. . Mazzanti. Giappone: Uchiseto (L), Koga n.e., Ishikawa 14, Shimamura n.e., Inoue 15, Momii 1, Hayashi 11, Yamada 9, Fukudome (L), Yokota 1, Ai. Miyabe 2, Seki 1, Am. Miyabe 4, Sato. All. Manabe.

