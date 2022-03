Si è svolto il sorteggio dei Mondiali 2022 di volley femminile , che si disputeranno tra Paesi Bassi e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Alla rassegna iridata parteciperanno 24 Nazionali, che sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate di ogni raggruppamento accederanno alla seconda fase, dove si formeranno due gironi da quattro compagini ciascuno che permetteranno alle quattro migliori classificate di accedere ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Va precisato che i risultati ottenuti nella prima fase si porteranno nella seconda, dove le varie squadre giocheranno soltanto contro le avversarie non incrociate nel primo turno. Nella seconda fase il gruppo A incrocerà il gruppo D, il gruppo B incrocerà il gruppo C. L’Italia è stata relativamente fortunata: la nostra Nazionale, inserita in seconda fascia, ha evitato USA e Brasile, pescando l’Olanda. Le oranje hanno il vantaggio di giocare in casa (ad Arnhem), ma le Campionesse d’Europa appaiono superiori alle tulipane. Paola Egonu e compagne, argento ai Mondiali di quattro anni fa, se la dovranno vedere anche con il rognoso Belgio. Decisamente morbidi gli impegni con Porto Rico, Camerun e Kenya.

Il passaggio del turno non è in discussione, bisognerà portare dietro più punti possibili in vista della seconda fase dove si sfideranno le formazioni provenienti dalla Pool D: il Brasile, argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è chiamato ad affrontare la Cina (in fase di ricostruzione), l’ambizioso Giappone, le più malleabii Colombia, Argentina e Repubblia Ceca.

Si preannuncia una sfida campale nel girone C tra gli USA (Campioni Olimpici) e la Serbia (Campione del Mondo), le quali non dovranno sottovalutare la Germania, mentre Bulgaria, Canada e Kazakhstan appaiono più attardate. Turchia e Polonia sono le favorite della Pool B, ma dovranno stare attente a Repubblica Dominicana e Corea del Sud nel raggruppamento completato dalla Thailandia e dalla Croazia, che ha sostituito la Russia (autoesclusasi per ovvi motivi). Di seguito l’esito del sorteggio dei Mondiali 2022 di volley femminile.

Gironi della prima fase

POOL A (ad Arnhem): Olanda, Italia, Belgio, Porto Rico, Camerun, Kenya

POOL B (ad Arnhem e Gdansk): Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Thailandia, Croazia

POOL C (ad Arnhem e Lodz): USA, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakhstan

POOL D (ad Arnhem): Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca

Gironi della seconda fase

POOL E: Le prime quattro della Pool A + Le prime quattro della Pool D

POOL F: Le prime quattro della Pool B + Le prime quattro della Pool C

La fase a eliminazione diretta

Le prime quattro classificate dei due gironi della seconda fase accedono ai quarti di finale dove si affrontano in maniera incrociata: la prima della Pool E contro la quarta della Pool F e via dicendo. A seguire le semifinali e le finali.

