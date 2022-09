L’Italia affronterà la Francia ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. I Campioni Olimpici hanno battuto il Giappone per 3-2 (25-17; 21-25; 26-24; 22-25; 18-16) al termine di una partita al cardiopalma: alla corazzata guidata da coach Andrea Giani sono servite oltre due ore di gioco per avere la meglio sui coriacei giapponesi e proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. Gli azzurri se la dovranno vedere con la compagine transalpina in uno scontro diretto da dentro o fuori, che si preannuncia particolarmente duro ed equilibrato: mercoledì 7 settembre (ore 17.30) servirà un’impresa sul campo di Lubiana (Slovenia), anche se la Francia vista questa sera appare decisamente meno insormontabile per i Campioni d’Europa.

Il Giappone si deve mangiare le mani, perché in un tiratissimo tie-break ha avuto anche un match-point (14-15), sbagliando però il servizio e concedendo respiro ai Galletti. A quel punto una fucilata in primo tempo di Chinenyeze e la stoccata del fuoriclasse Earvin Ngapeth hanno messo in ginocchio un superbo Giappone, che ha saputo recuperare da 1-2 dopo aver perso il terzo set ai vantaggi e che grazie a una superba difesa ha saputo fare tremare quella che sulla carta dovrebbe essere la squadra più forte in circolazione. L’Italia saprà emularli, magari con un esito finale differente? Nulla è impossibile, gli uomini di Fefé De Giorgi hanno le carte in regola per provarci e andare a caccia della semifinale contro la vincente di Slovenia-Ucraina.

A fare la differenza sono stati il centrale Barthélémy Chinenyeze (17 punti, 3 muri), lo schiacciatore Earvin Ngapeth (17 punti, 2 aces) e l’opposto Stephen Boyer (17), spinti dal regista Antoine Brizard. Determinanti anche il martello Trevor Clevenot (8 punti) e il centrale Nicolas Le Goff (7), incisivo il libero Jenia Grebennikov. Al Giappone non sono bastati gli indemoniati attaccanti Yuji Nishida (31 punti) e Yuki Ishikawa (22).

