L'Italvolley di Fefè De Giorgi si appresta a cominciare l'avventura iridata sul taraflex di Lubiana, in Slovenia. La prima sfida degli Azzurri in questi Mondiali 2022 li vedrà opposti al Canada di coach Ben Josephson e delle conoscenze italiane Stephen Timothy Maar, nuovo schiacciatore della Powevolley Milano, e Arthur Szwarc, opposto appena passato alla Vero Volley Monza per spartirsi il posto 2 con Georg Grozer. Nella storia recente di questo confronto, l'Italia ha battuto i nordamericani nella VNL appena conclusa: il 12 giugno scorso, gli Azzurri si sono infatti imposti 3-0 con un Simone Giannelli dominante.

Sciolte le ultime riserve, con Yuri Romanò opposto titolare, Giulio Pinali a prendere il posto di Ivan Zaytsev, per una scelta tecnica che continuerà a far discutere, e Leonardo Scanferla quale secondo libero alle spalle di Fabio Balaso, l'Italia è pronta a immergersi in questa 20ª edizione dei Campionati del Mondo. Il podio iridato, per gli Azzurri, manca ormai da 24 anni, ossia dall'ultimo dei tre ori consecutivi conquistati dalla "Generazione di fenomeni" di Julio Velasco.

Italia-Canada: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Canada si giocherà sabato 27 agosto 2022, alle ore 21:15 (italiane) sul taraflex dell'Arena Stozice di Lubiana (Slovenia). La sfida sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Arena, mentre in LIVE-Streaming sarà disponibile sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo e Now TV. Eurosport.it vi offrirà come sempre la diretta scritta dell'incontro, con approfondimenti post partita.

I convocati dell'Italia

Palleggiatori : Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Opposto : Giulio Pinali, Yuri Romanò.

: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Centrali : Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo.

: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Il calendario degli Azzurri

Italia - Canada: sabato 27 agosto 2022, ore 21:15.

- Canada: sabato 27 agosto 2022, ore 21:15. Italia - Turchia: lunedì 29 agosto 2022, ore 21:15.

- Turchia: lunedì 29 agosto 2022, ore 21:15. Italia - Cina: mercoledì 31 agosto 2022, ore 21:15.

