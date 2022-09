Italvolley di Fefè De Giorgi 1° posto la classifica combinata tra tutte e 24 le squadre partecipanti. La machiavellica formula del torneo, obbliga tuttavia gli Azzurri a essere testa di serie numero 3 negli ottavi di finale, dal momento che Polonia e Slovenia, in quanto paesi organizzatori dell'evento, una volta qualificate, erano già certe di essere rispettivamente 1ª e 2ª del tabellone a eliminazione diretta. L'di Fefè De Giorgi ha dominato la Pool E dei Mondiali 2022, vincendola con 9 punti (9 set vinti a fronte di 0 persi) e chiudendo alla classifica combinata tra tutte e 24 le squadre partecipanti. Ladel torneo, obbliga tuttavia gli Azzurri a esserenegli ottavi di finale, dal momento che, in quanto paesi organizzatori dell'evento, una volta qualificate, erano già certe di essere rispettivamente 1ª e 2ª del tabellone a eliminazione diretta.

Cuba (14ª) negli ottavi di finale, una partita che sarà accoppiata all'ottavo tra Francia (6ª) e Giappone (11°) per generare il quarto di finale. Sul taraflex dell'Arena Stozice di Lubiana (Slovenia) sarà allora sfida a una nazionale che è l'autentica mina vagante di questo torneo iridato, non soltanto perché guidata dall'esperienza di tra le quattro migliori terze soltanto perché inseriti in una Pool, la B, comprendente anche Brasile (1°), Giappone (2°) e Qatar (4°), obbligando peraltro i verdeoro al tie-break (16-18) e giocando spesso alla pari coi nipponici, nonostante il k.o. (1-3) finale. Gli Azzurri affronteranno così negli, una partita che sarà accoppiata all'ottavo tra (6ª) e (11°) per generare il quarto di finale. Sul taraflex dell' di (Slovenia) sarà allora sfida a una nazionale che è l'autentica di questo torneo iridato, non soltanto perché guidata dall'esperienza di Robertlandy Simon, uno dei migliori centrali al mondo e ormai vecchia conoscenza della Superlega. I cubani sono rientrati soltanto perché inseriti in una Pool, la B, comprendente anche Brasile (1°), Giappone (2°) e Qatar (4°), obbligando peraltro i verdeoro al tie-break (16-18) e giocando spesso alla pari coi nipponici, nonostante il k.o. (1-3) finale.

Italia - Cuba: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Cuba, ottavo di finale dei Mondiali 2022, si giocherà sabato 3 settembre 2022, alle ore 21:15 (italiane) sul taraflex dell'Arena Stozice di Lubiana (Slovenia). La sfida sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Action (canale 206), mentre in LIVE-Streaming sarà disponibile sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo, Now TV e VolleyballWorld TV.

Il calendario dell'Italia

Italia - Canada 3-0 | REPORT

- Canada | REPORT Italia - Turchia 3-0 | REPORT

- Turchia | REPORT Italia - Cina 3-0 | REPORT

- Cina | REPORT Italia - Cuba: sabato 3 settembre 2022, ore 21:15.

I convocati dell'Italia

Palleggiatori : Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Opposto : Giulio Pinali, Yuri Romanò.

: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Centrali : Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo.

: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

