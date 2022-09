Italvolley di Fefè De Giorgi è stavolta chiamata all'autentica impresa nei quarti di finale, contro la Francia allenata da Stephen Boyer. L'opposto "di riserva", subentrato a Jean Patry, ha dominato nei set chiave del match con 17 punti a referto. Ottima anche la prova di Barthélémy Chinenyeze, nuovo 17 punti (3 muri). Dopo il successo contro Cuba , peraltro più complicato del previsto, l'di Fefè De Giorgi è stavolta chiamata all'autentica impresa nei quarti di finale, contro laallenata da Andrea Giani . I campioni olimpici in carica hanno infatti vinto la battaglia degli ottavi contro il Giappone, grazie al 18-16 nel tie-break e all'impatto di. L'opposto "di riserva", subentrato aha dominato nei set chiave del match cona referto. Ottima anche la prova di, nuovo centrale della Cucine Lube Civitanova , ieri autore di(3 muri).

nazionale fortissima, quasi priva di punti deboli - se non la classica incostanza di un gruppo che, negli anni, ha raccolto decisamente meno di quanto avrebbe potuto - e capace di stravincere nell'ultimo precedente. Nella perentorio 3-0 (25-22; 25-20; 25-15), dominando dai nove metri e sfruttando tutta la sterminata classe dell'istrionico fenomeno Earvin N'Gapeth. Sul taraflex dell'Arena Stozice di Lubiana, sarà sfida diversa? Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili della gara Italia-Francia. Gli Azzurri affronteranno così una, quasi priva di punti deboli - se non la classica incostanza di un gruppo che, negli anni, ha raccolto decisamente meno di quanto avrebbe potuto - e capace dinell'ultimo precedente. Nella semifinale della Volleyball Nations League 2022 , i transalpini si sono infatti imposti con un(25-22; 25-20; 25-15), dominando dai nove metri e sfruttando tutta la sterminata classe dell'istrionico fenomeno. Sul taraflex dell'di Lubiana, sarà sfida diversa? Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili della gara

Italia - Francia: quando e dove vederla

La sfida tra Francia e Italia, quarto di finale dei Mondiali 2022, si giocherà mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 17:30 (italiane) sul taraflex dell'Arena Stozice di Lubiana (Slovenia). La sfida sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Action (canale 206), mentre in LIVE-Streaming sarà disponibile sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo, Now TV e VolleyballWorld TV. Su Eurosport.it troverete ovviamente la diretta testuale dell'incontro e gli approfondimenti post partita.

Il calendario dell'Italia

Italia - Canada 3-0 | REPORT

- Canada | REPORT Italia - Turchia 3-0 | REPORT

- Turchia | REPORT Italia - Cina 3-0 | REPORT

- Cina | REPORT Italia - Cuba 3-1 | REPORT

- Cuba | REPORT Italia - Francia: mercoledì 7 settembre, ore 17:30.

Gli Azzurri convocati

Palleggiatori : Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Opposto : Giulio Pinali, Yuri Romanò.

: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Centrali : Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo.

: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

